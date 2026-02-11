Suspenden actividades en sede del CAE tras tiroteo en las inmediaciones y detienen a ladrón

REDACCIÓN ELONCE
El hecho ocurrió en cercanías de la sede “El Plumín” del CAE en Paraná. La Policía confirmó la detención de un sospechoso tras una persecución y la Comisión Directiva resolvió interrumpir las actividades de manera preventiva.
El hecho ocurrió durante la tarde, en el sector del paseo al río sobre el entubado del arroyo La Viejas, próximo a inaugurarse, y a pocos metros de donde entrenaban categorías infantiles femeninas de hockey.
Socios del Club Atlético Estudiantes (CAE) comunicaron a Elonce que los disparos se escucharon a unos 50 metros del predio donde se desarrollaban las prácticas deportivas. “A 50 metros del lugar del tiroteo, estaban entrenando las infantiles femeninas del hockey”, relataron testigos a este medio, quienes expresaron su inquietud por la cercanía del episodio.
Según señalaron, el grave hecho ocurrió fuera del predio institucional, en una zona lindera al club, lo que motivó un inmediato despliegue policial en el sector.
Detención tras una persecución policial
De manera casi simultánea, la Policía brindó información oficial sobre el procedimiento que habría estado vinculado con el episodio. En el marco de operativos de seguridad y prevención, el personal policial llevó adelante una persecución que culminó con la detención de un hombre.
De acuerdo al parte oficial, el sujeto fue sorprendido cuando rompía el vidrio de un automóvil Renault Kwid en calle Solanas, entre Darwin y Ambrosetti, con la intención de sustraer elementos del interior. Tras advertir la presencia policial, el sospechoso intentó darse a la fuga.
La persecución finalizó en la zona del entubado, en cercanías de calle Darwin, donde el individuo fue reducido y detenido. El fiscal interviniente fue informado de la situación y dispuso el alojamiento del masculino en la Alcaidía de Tribunales, quedando a disposición de la Justicia, indicaron fuentes policiales.
Suspensión preventiva de actividades
Minutos después del episodio, el Club Atlético Estudiantes de Paraná difundió un comunicado oficial informando la suspensión preventiva de actividades en la sede Plumín, específicamente en el sector de la cancha de hockey.
“Estimados socios y familias: Debido a un hecho ocurrido en las inmediaciones de dicha sede y con carácter estrictamente preventivo, la Comisión Directiva ha resuelto suspender momentáneamente las clases y actividades en el sector de la cancha de hockey hasta nuevo aviso”, indicaron desde la institución.
En el mensaje, aclararon que el episodio ocurrió fuera del predio del club y que no hubo personas de la institución afectadas. Asimismo, señalaron que se mantienen en contacto con las autoridades correspondientes para evaluar la situación y garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el normal desarrollo de las actividades.
La Comisión Directiva adelantó que cualquier novedad será informada a través de los canales oficiales del club y agradeció la comprensión de socios y familias ante la medida adoptada de manera preventiva.