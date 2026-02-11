Se replica en Paraná, la movilización contra la Reforma Laboral del Gobierno nacional

REDACCIÓN ELONCE
La concentración se llevó a cabo en la Plaza 1º de Mayo y luego, se movilizaron hacia la Casa de Gobierno provincial, donde se congregaron pasadas las 19. La convocatoria fue impulsada por sindicatos y organizaciones sociales.
La movilización contra la Reforma Laboral se replica en Paraná. Mientras el Senado de la Nación debatía el proyecto de Reforma Laboral, en el marco de las sesiones extraordinarias, al mismo tiempo que se realizaba una movilización frente a la plaza del Congreso en la Capital Federal; una nutrida columna de manifestantes se concentró esta tarde, pasadas las 19, frente a la Casa de Gobierno provincial de Entre Ríos, para expresar su rechazo a la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional.
La multisectorial integrada por sindicatos y organizaciones sociales, fue quien convocó a la movilización en Paraná, en rechazo al proyecto. La concentración se hizo en la Plaza 1º de Mayo y desde allí, se movilizaron hasta la Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, donde se realizó la lectura de un documento consensuado entre las organizaciones participantes.
De la convocatoria forman parte sindicatos docentes y estatales, entidades de la economía popular, ambas CTA, la CGT Regional Paraná, jubilados y organizaciones políticas. La protesta se enmarca en el tratamiento del proyecto oficial de reforma laboral en la Cámara alta.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) había indicado que la iniciativa representa “un ataque directo a los derechos laborales elementales contemplados en los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional y en la legislación laboral vigente”.
En tanto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) expresó la necesidad de “resistir todas las reformas que perjudican nuestros derechos laborales”.