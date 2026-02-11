Oro Verde Canta y Baila vuelve con música y danza para toda la familia

REDACCIÓN ELONCE
La quinta edición de Oro Verde Canta y Baila se celebrará el 14 de febrero con espectáculos de música, concursos de danza y actividades para toda la familia.
La ciudad de Oro Verde se viste de fiesta este 14 de febrero para recibir la quinta edición de Oro Verde Canta y Baila, un evento que combina música en vivo, danza y una amplia oferta gastronómica. La celebración, organizada por la Municipalidad, promete superar las expectativas con artistas provinciales y nacionales de distintos géneros musicales, desde folklore hasta cumbia, asegurando que todos los vecinos y visitantes encuentren algo para disfrutar.
El intendente César Clement destacó que la fiesta nació en 2011 con una agrupación tradicionalista y ballet folclórico, y luego fue retomada por la Municipalidad, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de la región. Tras la pausa obligada por la pandemia, este año se espera una gran afluencia de público local y de localidades vecinas.
El certamen de danza, que se realiza como previa al evento principal, reunió a más de 17 parejas y cinco grupos de ballet folclórico, quienes competirán por ser los representantes oficiales en el escenario central. La propuesta busca visibilizar el talento local y fortalecer la participación comunitaria en la fiesta.
Programación y actividades para todos
El evento abrirá sus puertas desde las 19:00, con inicio de los espectáculos a partir de las 21:30. Más de 70 expositores ofrecerán productos locales, artesanías y gastronomía, generando un espacio de encuentro y promoción para emprendedores y organizaciones comunitarias. Se dispondrán más de 2.000 sillas y mesas, permitiendo a las familias disfrutar cómodamente del festival.
Las entradas se encuentran disponibles en modalidad anticipada y en puerta, con precios diferenciados para residentes y visitantes, así como acceso gratuito para niños menores de 12 años y personas con discapacidad. La organización busca que el evento sea inclusivo y accesible, fomentando la participación de toda la comunidad.
Además de los espectáculos, Oro Verde Canta y Baila genera un fuerte impacto turístico y económico en la región, beneficiando a comercios locales y fomentando la interacción entre vecinos y visitantes. La fiesta se ha consolidado como un motor cultural que proyecta a Oro Verde más allá de sus fronteras.
Recomendaciones y detalles finales
Los asistentes pueden llevar reposeras y conservadoras (sin bebidas), y disfrutar de precios accesibles en la gastronomía del predio. La organización ha unificado los precios de los productos de todas las instituciones participantes, garantizando que cada familia pueda acceder cómodamente a la oferta disponible.
El intendente César Clement también adelantó que, tras el evento, la Municipalidad seguirá trabajando en proyectos clave para la comunidad, como la implementación de un juzgado de faltas local, que permitirá a los ciudadanos realizar trámites sin trasladarse a Paraná.