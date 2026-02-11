Comenzó la implementación del nuevo plan de estudios en Comunicación Social de UNER

El nuevo plan de estudios de la Licenciatura en Comunicación Social comenzó a implementarse esta semana en la Facultad de Ciencias de la Educación (UNER), con el inicio de un cursado intensivo destinado a estudiantes que finalizaron primer año bajo la estructura anterior.

La propuesta, que incluye nuevos espacios vinculados al campo profesional actual, fue presentada por la decana Aixa Boykens, quien detalló a Elonce, los alcances académicos y organizativos de la actualización curricular.

La puesta en marcha se realizó en el marco del inicio del ciclo lectivo 2026 y contempló un esquema de transición, para quienes ya se encontraban cursando la carrera. Según explicó la decana, el cursado intensivo durante febrero y marzo permitirá que quienes aprueben puedan incorporarse directamente al segundo año bajo el nuevo diseño académico.

Boykens señaló que la iniciativa representó “un gran compromiso de trabajo y de seguimiento”, y remarcó que el equipo docente venía trabajando desde el año pasado en la adecuación de contenidos y metodologías para garantizar una implementación ordenada.

Incorpora nuevos campos profesionales

La decana sostuvo a Elonce que el nuevo plan de estudios de la Licenciatura en Comunicación Social implicó la posibilidad de “incorporar espacios del nuevo campo profesional de la comunicación que tal vez antes no estaban con tanta presencia”.

En ese sentido, indicó que ahora se fortalecieron áreas como la comunicación institucional y otros ámbitos con mayor inserción laboral.

La estructura académica contempla dos años iniciales que otorgan el título de tecnicatura en Comunicación Social, y la posibilidad de continuar dos años más para acceder a la licenciatura. “Tienen dos años de cursado y la posibilidad de tener la tecnicatura en comunicación social y luego, si continúan dos años más, el título de la licenciatura”, explicó.

Durante la apertura del cursado, las aulas registraron una alta concurrencia. En algunos talleres se contabilizaron cerca de 80 estudiantes. “Queda el aula un poquito ajustada”, reconoció Boykens, aunque valoró las inversiones realizadas en equipamiento informático y mejoras de infraestructura, como la instalación de aires acondicionados para afrontar las altas temperaturas de febrero y marzo.

Recepción positiva y seguimiento permanente

Consultada sobre la recepción del nuevo plan de estudios de la Licenciatura en Comunicación Social, la decana afirmó que, “en general, muy bien”. No obstante, advirtió que el primer año de adecuación siempre implica ajustes y seguimiento constante.

La decana Aixa Boykens.

“Siempre que uno hace una propuesta tiene que estar atento también a ver cómo se va implementando”, expresó a Elonce. En esa línea, indicó que el diseño curricular fue producto de mesas de trabajo y reuniones con estudiantes y docentes, donde se incorporaron sugerencias y observaciones.

La autoridad académica destacó que el proceso demandará paciencia y evaluación continua. “Hay cosas que hay que ir ajustando claramente y hay que estar atento a qué cosas hay que mejorar”, sostuvo, al tiempo que remarcó el compromiso institucional de acompañar el desarrollo de la nueva estructura académica día a día.

Curso de ambientación a la vida universitaria

En paralelo a la implementación del nuevo plan de estudios de la Licenciatura en Comunicación Social, la facultad inició el curso de ambientación a la vida universitaria destinado a ingresantes. El mismo, también abarca a estudiantes de Ciencias de la Educación y de tecnicaturas en Producción Editorial y Gestión Cultural.

El curso tiene como objetivo brindar herramientas para facilitar la transición al ámbito universitario. Según explicó Boykens, se trata de un ciclo obligatorio —aunque no excluyente— que incluye cinco módulos con distintos ejes temáticos, instancias de evaluación y acompañamiento docente.

“Lo que se trata de hacer es que haya un acompañamiento para que vayan teniendo en cuenta qué cosas se necesitan cuando uno comienza en la universidad”, señaló a Elonce. El cursado comienza en modalidad virtual y luego continúa de manera presencial a partir de marzo.

Alta demanda y desafíos de gestión

La decana informó que la inscripción a las distintas propuestas formativas cerró la semana pasada con números importantes. Si bien no precisó cifras exactas, indicó que las carreras registraron una convocatoria significativa, incluyendo los ciclos de complementación curricular para docentes que desean obtener una licenciatura.

“En algunas tenemos 800, en otras 700”, detalló sobre la cantidad de interesados en determinadas propuestas. No obstante, reconoció que el desafío radica en cómo gestionar académicamente esa alta demanda para garantizar calidad educativa.

Boykens valoró el interés creciente por las carreras de la Facultad de Ciencias de la Educación y expresó satisfacción por la elección de la institución. Sin embargo, advirtió que el contexto salarial y presupuestario representa una dificultad adicional para el sistema universitario.

Universidad pública y gratuita

La decana destacó que tanto la licenciatura como las tecnicaturas son gratuitas, en el marco del sistema universitario público argentino. “Nuestra universidad es pública y es gratuita y es algo que nosotros lo valoramos y nos enorgullece”, afirmó.

Asimismo, subrayó que, pese a las dificultades económicas que atraviesa el sistema universitario, la comunidad académica continúa trabajando para sostener la calidad formativa. “Seguimos trabajando para cuidar esta universidad pública”, concluyó.

La implementación del nuevo plan de estudios de la Licenciatura en Comunicación Social marcó así el inicio de una etapa de actualización curricular que busca responder a las transformaciones del campo profesional y a las demandas de formación contemporáneas.

Con alta participación estudiantil y seguimiento institucional, la facultad comenzó un proceso que prevé ajustes y evaluaciones continuas durante su primer año de aplicación.