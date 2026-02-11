Empresas de Paraná contratarán 48 personas y se reciben las postulaciones para entrenamientos laborales

Se trata de postulaciones para 48 puestos en 11 empresas locales que iniciarán con entrenamiento en marzo. Asimismo, durante febrero se concretaron 13 inserciones laborales. Es en el marco del programa Fomentar Empleo y Volver al Trabajo.
Continúan las postulaciones para entrenamientos laborales. La convocatoria se realiza en el marco del programa Fomentar Empleo y Volver al Trabajo. Se trata de postulaciones para 48 puestos en 11 empresas locales que iniciarán con entrenamiento en marzo. Asimismo, durante febrero se concretaron 13 inserciones laborales. El Municipio cuenta además con el programa Te Conecto.
Las inserciones laborales “brindan a las personas que realizaron previamente un entrenamiento la posibilidad de un empleo privado, formal y registrado, y con beneficios impositivos para los empleadores”, destacó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.
Oportunidades de empleo
Asimismo, el funcionario destacó e invitó al sector privado a ser parte de estas instancias. “Somos una ventana de los programas nacionales (Volver al Trabajo, Fomentar Empleo), pero además contamos con programa propio lanzado en la gestión de la intendenta Rosario Romero como lo es Te Conecto. Por eso, ponemos estos programas a disposición del sector privado, quienes son los que generan estas oportunidades de empleo a nivel local", mencionó Bustamante.
La directora de Empleo y Trabajo, Paola Barbieri, precisó que las personas interesadas en participar de este tipo de postulaciones deben estar previamente inscritas en el portal Empleo http://portalempleo.gob.ar/
Tienen una duración mínima de 3 meses
“El mismo sistema va haciendo ciertos cruces de datos y tienen que estar caracterizados en prioridad 1 o prioridad 2 de acuerdo a ciertos factores como son la edad, el nivel educativo y otras cuestiones”, explicó.
Sobre las prácticas laborales, Barbieri detalló que las prácticas, en este caso en las empresas y comercios de la ciudad, tienen una duración mínima de 3 meses y como máximo 6 meses, dependiendo del puesto en el que se entrenen. “Estas iniciativas generan beneficios para la persona que busca un empleo, como así también para las empresas, porque se ven favorecidas con reducciones en los aportes patronales”.