Realizaron colecta de sangre externa e instaron a ser donantes voluntarios asiduos

En la sede central de OSER se realizó una colecta de sangre externa organizada en conjunto con la Fundación Arco Iris. Autoridades ratificaron a Elonce la necesidad urgente de hacer crecer el banco de sangre porque “no se están acercando suficientes donantes”.

11 de Febrero de 2026
Voluntarios pueden acercarse al Hospital San Roque.
Voluntarios pueden acercarse al Hospital San Roque. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Este martes, la sede de OSER en calle Andrés Pazos 243, en Paraná, fue el escenario de una exitosa colecta de sangre externa, organizada en conjunto con la Fundación Arco Iris. Elonce conversó con Mirta Sotier, presidenta de la Fundación, quien subrayó la importancia de estas iniciativas en el marco de la semana del cáncer infantil, que se celebra el 15 de febrero. “Estoy contenta y agradecida con los empleados de OSER por esta iniciativa. Hace unos meses comenzamos con este tipo de acciones en el marco de la semana del cáncer infantil. La necesidad de sangre es urgente, ya que no se están acercando suficientes donantes. Es un día de mucha alegría y satisfacción. Acudieron cerca de 20 dadores”, afirmó.

Un llamado a la comunidad para donar sangre

La colecta, abierta al público, se extendió hasta las 10:30 de la mañana. Los organizadores invitan a la comunidad a acercarse al Hospital San Roque, donde se realiza permanentemente la donación de sangre en el primer piso, en el área de Hemoterapia. “Quienes no pudieron asistir hoy, pueden acercarse de lunes a viernes de 7:30 a 11”, detalló la presidenta. Además, instó a todos a unirse al gesto solidario vistiendo una prenda blanca el 15 de febrero en apoyo a los niños que están padeciendo cáncer.

Solidaridad como ejemplo de comunidad unida

Damián, uno de los empleados de OSER que participó de la colecta, compartió su opinión: “Me parece que es un acto de solidaridad muy grande. Yo que tengo la posibilidad, estoy acá. No es la primera vez que dono”.

Por su parte, Ricardo García, vicepresidente de OSER, agregó: “Es un acto de solidaridad humana. La sangre no se fabrica, hemos aprendido que no hay que esperar que nos convoquen por un familiar o allegado. Podemos ser donantes asiduos voluntarios. Donar salva vidas. Con 15 minutos que le dediquemos cada 3 o 4 meses, le podemos cambiar la vida a alguien”.

La colecta se consolida como una acción para fomentar la donación voluntaria, solidaria y responsable, recordando que cada donación puede marcar la diferencia

Temas:

donación de sangre colecta de sangre OSER fundación arco iris
