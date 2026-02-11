El Senado trata hoy el proyecto de reforma laboral

El Senado sesionará este miércoles desde las 11 para discutir el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, que apuesta a obtener su primer triunfo legislativo del año.Esta iniciativa, en caso de ser aprobada, deberá ser tratada posteriormente por la Cámara de Diputados.

La convocatoria fue firmada por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, en medio de una relación distante con el presidente Javier Milei, marcada por diferencias que ambos sectores reconocieron públicamente en las últimas semanas.

La reforma laboral propone modificaciones en aspectos centrales del régimen de trabajo, como el esquema de indemnizaciones, la implementación de salarios dinámicos, cambios en la jornada laboral, vacaciones, despidos y la creación de un banco de horas, entre otros puntos. El texto también contempla una flexibilización en las condiciones de contratación y desvinculación de empleados, además de introducir límites en el ejercicio del derecho a huelga.

El proyecto es resultado de una serie de reuniones del Consejo de Mayo, espacio integrado por funcionarios nacionales, legisladores, gobernadores, empresarios y representantes sindicales. Sin embargo, la ausencia de dirigentes gremiales en el último encuentro reavivó tensiones y alimentó críticas por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), que cuestionó algunos artículos clave de la iniciativa.

En la antesala del debate, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó que el oficialismo alcanzó un acuerdo con bloques aliados para avanzar con el tratamiento. “Hemos logrado un acuerdo para tratar la primera ley laboral en democracia”, afirmó en conferencia de prensa, acompañada por referentes de la UCR, el PRO y partidos provinciales.

Según detalló Bullrich, el dictamen cuenta con 28 modificaciones consensuadas tras meses de negociaciones y reúne el respaldo de 44 senadores. “Se construyó con el trabajo de todos los bloques que acompañan esta propuesta”, sostuvo.

Reforma laboral

La sesión tendrá como único punto del temario la reforma laboral, ya que quedaron excluidos el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares y el pliego del embajador Fernando Iglesias. Se trata de la primera sesión del año en el marco de las extraordinarias, donde el Gobierno también busca avanzar con la reforma del Régimen Penal Juvenil y otras iniciativas clave.