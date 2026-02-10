Renuevan descuentos y reintegros para jubilados: cómo ahorrar hasta 25% mensual

El Gobierno nacional anunció un esquema de descuentos sin tope y reintegros acumulables para jubilados y pensionados. El plan, articulado con ANSES y bancos públicos y privados, busca amortiguar el impacto de la inflación en alimentos, medicamentos y servicios.
Descuentos para jubilados fue el eje del nuevo paquete de medidas presentado por el Gobierno nacional con el objetivo de aliviar el impacto de la inflación sobre los ingresos de adultos mayores. El anuncio fue encabezado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien detalló una batería de beneficios articulados junto a ANSES y distintas entidades bancarias que permitirán acceder a rebajas en supermercados, farmacias, combustibles y plataformas digitales.
El programa incluye descuentos sin tope en miles de comercios, reintegros adicionales por parte de bancos y cuentas remuneradas con tasas que superan el 30% nominal anual. Según estimaciones oficiales, la combinación de estos instrumentos puede permitir ahorros de hasta 25% mensual en determinados rubros.
La iniciativa fue presentada en un contexto marcado por la aceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en enero de 2026 alcanzó el 2,9%. La cifra encendió alertas en sectores que dependen de ingresos fijos, como jubilados y pensionados, quienes destinan gran parte de sus haberes a alimentos, medicamentos y servicios básicos.
Alcance federal y descuentos sin tope
Durante una entrevista con Radio Rivadavia, la ministra Pettovello explicó que el plan de beneficios ya alcanza más de 7000 comercios adheridos y supera los 13.000 puntos de venta en todo el país. El objetivo, según indicó, es ampliar la cobertura territorial y garantizar que el programa tenga impacto real en las economías domésticas.
Entre los acuerdos comerciales confirmados se encuentran las cadenas de supermercados Disco, Jumbo y Vea, que ofrecen un 10% de descuento en todos los rubros, incluyendo carnes y lácteos, más un 20% adicional en perfumería y artículos de limpieza. En estos casos, no existe tope de reintegro y el beneficio está vigente todos los días.
En el caso de Coto y La Anónima, el descuento general es del 10% sin límite de reintegro, mientras que en Coto rige de lunes a jueves. Carrefour, por su parte, otorga un 10% de lunes a viernes a través del programa “Mi Carrefour”, abarcando alimentos, limpieza y perfumería. Chango Más aplica un 10% en compras presenciales con tarjeta de débito ANSES, directamente en línea de caja.
Desde el Gobierno remarcaron que la ausencia de topes en varias promociones representa una diferencia sustancial frente a esquemas tradicionales, donde los reintegros suelen estar limitados a montos máximos bajos.
Reintegros acumulables y rol de los bancos
Uno de los puntos más destacados del paquete es la posibilidad de acumular descuentos comerciales con reintegros bancarios. Esta combinación permite potenciar el ahorro mensual.
En el Banco Nación, los jubilados pueden sumar un 5% adicional pagando con la aplicación BNA+ MODO en cadenas como Carrefour, Coto, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día. El tope semanal es de $5000 y el mensual de $20.000, con reintegro automático.
Además, el banco ofrece una cuenta remunerada con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 32% para saldos de hasta $500.000, con acreditación diaria de intereses. El instrumento apunta a proteger el dinero depositado frente a la inflación.
En el Banco Galicia, el esquema incluye hasta 25% de descuento en supermercados (con tope mensual de $20.000) y hasta 25% en farmacias y ópticas (tope de $12.000 mensuales), además de tres cuotas sin interés y cuenta remunerada FIMA con TNA de 33,2%.
El Banco Supervielle se sumó al programa con descuentos concentrados los martes. En supermercados como Jumbo, Disco, Vea y Chango Más ofrece 20% de descuento con tope acumulable de hasta $40.000, mientras que en Coto aplica 25% sin tope. En farmacias, el descuento llega al 50%, con tope de $6000 por modalidad de pago, además de tres cuotas sin interés. También incluye 10% en combustibles y 15% en Mercado Libre (Tienda Supervielle) con tope de $10.000.
Por su parte, el Banco Provincia otorga un 5% adicional mediante Cuenta DNI en supermercados como Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini, con tope de $5000 por semana, acumulable con otras promociones.
Sin inscripción y con requisitos mínimos
Desde ANSES aclararon que no es necesario realizar trámites ni inscripción previa para acceder a los beneficios. Los requisitos son simples: ser beneficiario del organismo, pagar con tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobran los haberes y comprar en comercios adheridos.
Los descuentos se aplican en el momento del pago o se acreditan dentro de los 10 días hábiles posteriores, según la modalidad de cada promoción.
El oficialismo subrayó que el esquema no modifica el haber jubilatorio nominal, pero sí busca generar un ahorro efectivo en el consumo cotidiano. La estrategia combina descuentos sin tope, reintegros acumulables, cuentas remuneradas y cuotas sin interés.
Inflación y poder adquisitivo
El paquete se anunció en un escenario económico complejo. El IPC de enero mostró una variación de 2,9%, consolidando una tendencia que impacta con mayor intensidad en quienes tienen ingresos fijos. En particular, los adultos mayores destinan una proporción elevada de sus recursos a alimentos, medicamentos y servicios públicos, rubros que suelen registrar subas por encima del promedio.
Desde el Gobierno sostienen que la política de descuentos para jubilados puede funcionar como una herramienta indirecta para sostener el poder adquisitivo mientras se mantiene la discusión sobre la fórmula de movilidad previsional.
Sin embargo, analistas económicos advierten que el impacto real dependerá de la evolución de la inflación en los próximos meses y del acceso efectivo de los beneficiarios a herramientas digitales como aplicaciones bancarias y pagos con QR. La brecha tecnológica podría convertirse en un obstáculo para una parte del universo de jubilados.
Evaluación del escenario
El nuevo esquema de descuentos para jubilados representa un intento de amortiguar el deterioro del ingreso en un contexto de inflación persistente. La magnitud del ahorro potencial —que en algunos casos podría alcanzar el 25% mensual— dependerá de la combinación de promociones utilizadas y del banco donde cada beneficiario perciba sus haberes.
El Gobierno apuesta a un sistema articulado entre Estado y sector financiero, con alcance federal y sin burocracia adicional. El desafío será que la herramienta logre impacto real en la economía cotidiana de millones de adultos mayores.