El gobierno acompañó a clubes del departamento Uruguay con aportes y presencia

La Secretaría General de la Gobernación -a cargo de Mauricio Colello- llevó adelante, a través de la Secretaría de Deportes, una jornada de encuentros en la localidad de Caseros. Como parte de una recorrida territorial orientada al trabajo directo con los clubes, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, y el diputado provincial Silvio Gallay, dialogaron con directivos de clubes sobre la realidad de cada institución, sus necesidades actuales y el rol social que cumplen en sus comunidades.

En ese sentido, Uranga señaló que "trabajar de manera ecuánime con todos los clubes es una política central, porque cada institución cumple un rol fundamental en su comunidad". "Los clubes son espacios que se sostienen con mucho compromiso y vocación, y acompañarlos es fundamental para que más chicos y chicas puedan acceder al deporte y seguir desarrollándose en cada localidad", destacó.

Funcionarios provinciales estuvieron presentes durante la entrega de aportes. Foto: Gobierno de Entre Ríos

Asimismo, se concretó la entrega de aportes económicos no reintegrables a instituciones del departamento, destinados a contribuir al sostenimiento de las actividades deportivas y al funcionamiento cotidiano los mismos.

Los aportes alcanzaron a los clubes Los Gorilas (de Caseros), Ferrocarril (Rocamora) y San Martín (Herrera), donde se desarrollan distintas disciplinas y se cumple una función clave en la formación y contención de niñas, niños y jóvenes.

Foto: Gobierno de Entre Ríos

Al respecto, Gallay agradeció la visita del secretario de Deportes y destacó que "estos clubes realizan un gran esfuerzo para sostener sus espacios y disciplinas, y el acompañamiento del Estado provincial es clave para que puedan seguir creciendo".