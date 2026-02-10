REDACCIÓN ELONCE
El Club Atlético Patronato realizó su tradicional misa de bendición al plantel, con la presencia del DT Rubén Darío Forestello y el presidente Adrián Bruffal, marcando el inicio del 2026.
Este martes, el Club Atlético Patronato celebró su tradicional misa de bendición al plantel, un encuentro que reunió al cuerpo técnico, jugadores y autoridades del club en la parroquia Santa Teresita. La ceremonia busca renovar las esperanzas y marcar un comienzo positivo para la temporada 2026.
Rubén Darío Forestello, entrenador del primer equipo, destacó la importancia de esta tradición: “La verdad que es hermosa. Es importante saber un poco de la historia y de la fundamentación por la cual el club se llama de esta manera. Diego tiene no solamente la responsabilidad de bajar la palabra del Señor, sino también es muy buena persona con todos nosotros”, afirmó.
El plantel mostró entusiasmo y tranquilidad, consciente de que la temporada será extensa y competitiva. Forestello agregó: “Hemos trabajado muy bien y esperemos, partido a partido, achicar el margen de error y encontrar un Patronato competitivo. El objetivo es mejorar sobre todas las cosas y darle participación a todos los jugadores del club”.
Renovación de esperanzas y objetivos para 2026
Por su parte, el presidente Adrián Bruffal resaltó la importancia del evento y el compromiso de la comisión directiva: “Esta es una tradición del club que fortalece al plantel y a toda la disciplina. Salimos hoy muy motivados y con mucha esperanza para este 2026. Queremos trabajar y hacer honor al fundador, el padre Grella, y a nuestras instituciones”.
Bruffal también destacó la gestión administrativa y los proyectos para el crecimiento del club: “La aplicación del club ha mejorado todo lo contable y administrativo. Además, estamos trabajando en eventos masivos para este año, como un espectáculo que se anunciará en marzo con capacidad para más de 20.000 personas. Patronato crece con la ciudad y necesitamos el acompañamiento de todos los hinchas”.
Con una ceremonia cargada de tradición, motivación y unidad, Patronato inició el año con el compromiso de consolidar su proyecto deportivo y seguir fortaleciendo la conexión entre jugadores, dirigentes e hinchas.