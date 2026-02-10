Boca presentó su nueva camiseta alternativa y confirmó cuándo sale a la venta

Con una campaña difundida en redes y canales oficiales, Boca presentó este martes su nueva camiseta alternativa para la temporada 2026, un modelo que rompe con el diseño tradicional y apuesta por una estética blanca con referencias directas al barrio y a la identidad xeneize. El lanzamiento se realizó junto a la marca Adidas y contó con la participación de futbolistas del plantel masculino y femenino.

La indumentaria fue exhibida por jugadores como Leandro Paredes, Edinson Cavani y Ander Herrera, quienes formaron parte de la producción visual que acompañó la presentación. La estrategia buscó mostrar la prenda tanto en contexto deportivo como urbano, reforzando el vínculo entre el club y su entorno cultural.

Inspiración en murales y colores históricos

El diseño toma como punto de partida las paredes intervenidas y los murales característicos de la zona sur de la ciudad. Boca incorpora en el frente banderas azul y oro aplicadas de forma gráfica, mientras que en la parte posterior del cuello aparece la inscripción “dale Boca dale”, en alusión a uno de los cantos más populares de la hinchada.

La combinación mantiene la presencia de los colores históricos sin recurrir a la clásica franja horizontal, ofreciendo una alternativa visual distinta para los partidos en los que no se utilice la titular.

Materiales y tecnología deportiva

Desde lo técnico, la camiseta fue confeccionada con materiales reciclados y suma tecnología HEAT.RDY, pensada para mejorar la ventilación y el confort durante la competencia. Boca utilizará este modelo como opción suplente en el calendario oficial, mientras que la versión comercial replica las mismas prestaciones para el público.

Según se informó, el tejido favorece la evaporación del sudor y ayuda a mantener la temperatura corporal estable, características que buscan optimizar el rendimiento en el campo de juego.

Fecha de venta confirmada

La prenda ya se encuentra disponible desde este martes 10 de febrero en la aplicación y el sitio oficial de Adidas, además de BocaShop y la tienda exclusiva del club. Boca adelantó que en los próximos días también llegará a comercios deportivos autorizados, ampliando la distribución.

Con este lanzamiento, la institución suma una nueva pieza a su colección 2026 y refuerza la apuesta por combinar historia, diseño moderno y tecnología en su indumentaria.