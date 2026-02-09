Futsal: Boca Juniors enfrentó a Club Español en el Estadio Berduc

El entrenador de la primera división de Boca Juniors Futsal, Sebastián “Coco” Mareco, dialogó con Elonce en el marco del partido amistoso frente a Club Español Paraná. En este sentido, señaló que el conjunto que encabeza se prepara para la pretemporada, “para afianzar al grupo y prepararnos para la Copa Libertadores, que es el objetivo que tenemos", explicó.

Partido amistoso de futsal en el estadio Berduc

Sobre el surgimiento de la iniciativa, Mareco señaló que fue una idea de un miembro del equipo, que anteriormente trabajó en Boca. “Nos pareció un lugar ideal, no conocíamos. Cada vez que vamos a un lugar con Boca siempre hay mucha gente, se genera una expectativa enorme y hoy no fue la excepción”, dijo.

“Estamos en pretemporada, tenemos ahora en marzo la Supercopa, que es el torneo de los campeones de Buenos Aires, nos estamos preparando para jugar la Libertadores en mayo", adelantó.

Sebastián Mareco

En este sentido, enfatizó que esta etapa del año "es una de las más importantes", ya que se pulen algunos detalles, "jugando algunos amistosos para ir encontrando la sociedad, los cuartetos, los equipos”, especificó.

Por otra parte, se refirió al futsal de Paraná y señaló que “son muy fuertes en la Confederación Argentina de Futbol, nosotros estamos en AFA, sé que estos chicos estuvieron trabajando con la regla nueva. El argentino en cualquier lugar del territorio juega bien”, aseguró Mareco.

Foto: El Once

Asimismo, agregó: “Sabemos que cualquier argentino compite, no le gusta que vayan a su lugar, o a su provincia o a su barrio, o en los clubes de barrio que nos vengan a ganar. Sabemos que va a ser un lindo partido y bueno, lo vamos a tomar con mucha seriedad”.

Sobre la hinchada, que llegó desde Victoria, entre otras localidades entrerrianas, destacó: “Hemos ido a muchos lugares con mucha gente pero más tranquila”.

Foto: El Once

Un partido en el marco del 114° aniversario del Club Español

El partido amistoso de este lunes se da en el marco de un nuevo cumpleaños del club paranaense. José Martínez, presidente del Club Español, quien consultado sobre las actividades previstas, señaló: “Para celebrar nuestro cumpleaños, invitamos al plantel profesional de futsal de Boca Juniors”.

El presidente remarcó la importancia del evento para la institución: “Tenemos diferentes disciplinas pero el futsal es la actividad principal. Tenemos varios equipos tanto las ramas femeninas como masculinas. Tenemos la oportunidad y el orgullo de recibir al plantel profesional de Boca”.

Además, destacó el carácter inédito del encuentro: “Es la primera vez que hay un evento de este tipo”, subrayó, al tiempo que explicó que la cercanía de la fecha motivó la decisión de celebrar el cumpleaños del club de esta manera.

Sobre la organización, detalló: “Lunes y martes vamos a estar haciendo dos partidos en el nuevo gimnasio del Parque Berduc a las 21:30”.

La intención, según explicó, es clara: “Convocamos al deporte en general, a todos los clubes y a toda la ciudad”.

El dirigente no ocultó sentir “mucha alegría y mucho orgullo” y agregó que el evento representa un desafío deportivo y una instancia de intercambio con una institución de primer nivel como Boca Juniors.