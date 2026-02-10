Puente Urquiza: hubo tránsito interrumpido por un accidente con un camión

Un grave siniestro vial ocurrido en el Puente Urquiza provocó la interrupción total del tránsito en sentido sur–norte, luego de que un camión quedara atravesado sobre la calzada a metros del vacío.
El tránsito permanece totalmente interrumpido en el Puente Urquiza como consecuencia de un accidente vial ocurrido cerca de las 23 horas de este lunes. El siniestro tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del Complejo Zárate–Brazo Largo, uno de los principales corredores viales que conecta el sur con el litoral argentino.
De acuerdo a la información oficial, un camión de carga perdió el control por causas que aún se investigan y quedó atravesado sobre la calzada, bloqueando por completo el paso vehicular. La situación generó momentos de tensión, ya que el vehículo quedó a escasos centímetros de caer al vacío desde el puente.
El episodio obligó a interrumpir de manera total la circulación en sentido sur–norte, lo que derivó en importantes demoras y una rápida acumulación de vehículos en la zona. Personal de seguridad vial y equipos de emergencia acudieron al lugar para asegurar el área y evitar mayores riesgos, según indicó R2820. Horas más tarde, el tránsito fue liberado.
Importantes demoras y operativo de seguridad
Desde la concesionaria Autovía del Mercosur informaron que el camión quedó cruzado sobre la traza, imposibilitando cualquier tipo de circulación. En consecuencia, se dispuso el cierre preventivo del Puente Urquiza hasta tanto se logre remover el vehículo sin poner en peligro a los operarios ni a los conductores.