Cuba advirtió a las aerolíneas que se quedará sin combustible tras el bloqueo impulsado por Trump

A través de un comunicado enviado a las aerolíneas internacionales que operan en su territorio, el gobierno de Cuba informó que desde este lunes el país se quedará sin combustible destinado a la aviación comercial. La advertencia generó preocupación inmediata en el sector aerocomercial y abrió un nuevo foco de tensión en la compleja situación energética que atraviesa la isla.

La información fue confirmada por fuentes de la industria y por agencias internacionales, y anticipa un impacto significativo sobre la conectividad aérea, en un contexto marcado por la prolongada crisis económica. Frente a este panorama, varias compañías comenzaron a evaluar alternativas operativas para evitar que sus aeronaves queden varadas en aeropuertos cubanos, mientras crecen las dudas sobre la continuidad de los vuelos.

Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana

Crisis de combustible y cambios en las operaciones aéreas

La falta de suministro obliga a las aerolíneas a reorganizar sus vuelos hacia Cuba, especialmente en rutas de media y larga distancia. Aunque las empresas más expuestas —principalmente de Estados Unidos, España, Panamá y México— aún no anunciaron planes formales, se prevé que recurran a escalas técnicas en terceros países para poder reabastecerse.

Las autoridades cubanas ya habían anticipado semanas atrás que el país enfrentaría un desabastecimiento de combustible para aviación, una situación que atribuyeron al bloqueo petrolero de Estados Unidos. Según lo informado, el suministro quedará interrumpido por al menos un mes a partir de este martes, lo que complica la programación regular de vuelos y eleva los costos operativos.

El impacto es especialmente sensible para un país que depende en gran medida del transporte aéreo para sostener el turismo y los intercambios comerciales. En este contexto, las aerolíneas analizan cómo mantener sus rutas sin comprometer la seguridad ni la logística de sus flotas, mientras aumenta el riesgo de cancelaciones y demoras.

Air Canada suspendió vuelos por la falta de combustible

En este escenario, Air Canada confirmó este lunes la suspensión de sus vuelos hacia Cuba debido a la escasez de combustible que afecta a la isla. La compañía explicó que la decisión responde a las dificultades para garantizar el abastecimiento necesario para operar con normalidad.

“En los próximos días realizaremos vuelos sin pasajeros para repatriar a unos 3.000 clientes que actualmente se encuentran en destino”, indicó la empresa en un comunicado. La medida busca evitar que los viajeros queden varados ante la falta de previsibilidad sobre la continuidad del servicio.

La situación energética cubana se agravó tras la interrupción del envío de petróleo desde Venezuela, luego de la caída de Nicolás Maduro en una incursión de fuerzas estadounidenses ocurrida el 3 de enero. La pérdida de ese suministro dejó a la isla, con unos 9,6 millones de habitantes, en una posición de alta vulnerabilidad.

A este escenario se suma la advertencia del gobierno de Donald Trump, que amenazó con imponer aranceles a los países que abastezcan de petróleo a La Habana. La combinación de estos factores profundiza la crisis y mantiene en vilo a las aerolíneas internacionales, que siguen de cerca la evolución del suministro para definir sus próximos pasos.