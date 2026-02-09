Reunión de la Asamblea Ciudadana Vecinalista abordó reclamos en transporte y agua en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná analiza transporte, agua y servicios públicos con vecinos y autoridades locales.
La Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná se reunió recientemente para debatir los principales problemas que afectan a distintos barrios de la ciudad, centrando la atención en el transporte público y el suministro de agua. El encuentro contó con la participación de vecinos, miembros de la asamblea y funcionarios municipales, incluyendo al nuevo secretario de transporte, Kevin Bolzán.
Según Alicia Glauser, integrante de la asamblea, “estamos comenzando la reunión que los temas son los de la ciudad, el transporte, el agua y los servicios públicos y otros más que se van agregando”. La jornada buscó recopilar inquietudes y propuestas de los vecinos para presentarlas a las autoridades municipales y garantizar soluciones efectivas antes del inicio de clases.
El evento destacó la participación ciudadana, con representantes de diferentes barrios como El Trébol y San Agustín, quienes expusieron problemas concretos relacionados con recorridos de colectivos y frecuencias. Según Glauser, “fue muy participativa la reunión porque tuvieron la oportunidad de distintos puntos de la ciudad de poner en evidencia todas estas falencias que creemos que están y que son corregidas, que tienen que ser corregidas”.
Transporte público en la mira
Uno de los puntos centrales fue el transporte urbano. Los vecinos manifestaron que, aunque los colectivos son cómodos, “se nos cambiaron los recorridos, se nos cambiaron las paradas, la frecuencia, todo eso fue tratado con el nuevo secretario, los escuchó a todos”. El secretario se comprometió a evaluar los reclamos y realizar ajustes en aproximadamente diez días, con el objetivo de que los cambios sean efectivos antes de marzo.
Además, se solicitó realizar una encuesta de origen y destino para reforzar el servicio en las rutas más utilizadas. Glauser agregó que también pidieron “que la conciencia de los ciudadanos que tienen auto que paran en las paradas de colectivo donde no se puede bajar y paran en medio de la calle” contribuya a mejorar la circulación y eficiencia del transporte.
El diálogo con las autoridades dejó entrever “mucha voluntad política” para resolver los problemas de transporte, según los miembros de la asamblea, quienes esperan respuestas concretas en los próximos días.
Agua y servicios públicos, prioridad para los vecinos
Otro tema crítico tratado durante la Asamblea Ciudadana Vecinalista fue el agua potable. Algunos barrios todavía enfrentan dificultades pese a las obras municipales, y los vecinos señalaron que “hay lugares que sí han solucionado, han llegado a mejorar, pero otros que no. Estamos tratando de gestionar algún tipo de solución, algún tipo de respuesta favorable”.
La situación se agrava con las altas temperaturas actuales, generando malestar y preocupación en la población. Por ello, la asamblea destacó la necesidad de la presencia de autoridades para tratar los reclamos de manera directa. Como señaló Glauser, “la doctora Romero tiene que venir, queremos tratarlo con ella en directo y que buscarle la vuelta de que ella a través de su gabinete, sus funcionarios le den salida muchísimas cosas más”.