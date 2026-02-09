Con el sello de “Scarface” y en bloques de cemento: así incautaron carga de cocaína valuada en $2.000 millones

Un operativo policial en Chaco dejó al descubierto un secuestro de cocaína millonario cuando los efectivos interceptaron una camioneta que transportaba bloques de cemento con 95 panes de droga de máxima pureza.
Un millonario secuestro de cocaína se registró este lunes sobre la Ruta Nacional N° 16, a la altura de Puerto Bastiani, cuando la Policía del Chaco interceptó una camioneta Chevrolet Montana conducida por un hombre de 45 años, oriundo de Salta. La droga estaba cuidadosamente oculta dentro de bloques de cemento, simulando un cargamento de materiales de construcción.
El procedimiento, que comenzó cerca de las 11 de la mañana, fue resultado de un trabajo previo de inteligencia criminal y contó con la autorización de la Justicia Federal para realizar la requisa del vehículo. En total, se incautaron 95 panes de cocaína de máxima pureza, con un valor estimado de 2.000 millones de pesos.
El conductor quedó detenido a disposición de la Justicia Federal, mientras la investigación continúa para determinar la red de distribución de la droga. Este operativo, denominado “Cemento Blanco”, llamó la atención por la sofisticación del ocultamiento y por la cantidad de estupefacientes hallados en un solo vehículo.
Una modalidad de ocultamiento innovadora
El cargamento incautado pesó 97 kilos con 395 gramos y estaba distribuido en panes dentro de los bloques de cemento. Según fuentes policiales, esta modalidad de ocultamiento constituye un avance en la logística del narcotráfico y demuestra el esfuerzo de las autoridades para desarticular este tipo de transporte.
La droga tenía como destino aparente la provincia de Corrientes, lo que indica que formaba parte de una cadena de distribución regional. Las investigaciones preliminares sugieren que el cargamento pertenecía a una organización que buscaba utilizar métodos sofisticados para evadir controles.
Lo que llamó particularmente la atención de los investigadores fue que gran parte de los panes tenían adheridas imágenes alusivas al personaje Tony Montana, de la película Scarface, un sello nunca antes registrado en secuestros de drogas en la provincia del Chaco. Este detalle marca un patrón distintivo que podría facilitar futuras investigaciones sobre la procedencia y los responsables del envío.
Valor millonario y seguimiento judicial
El valor estimado de la cocaína incautada supera los 2.000 millones de pesos, un dato que resalta la magnitud del operativo y la importancia de los controles de tránsito en rutas estratégicas del país. La Policía del Chaco subrayó que este tipo de procedimientos busca evitar que sustancias ilegales lleguen a los mercados locales y regionales, indicó
El detenido permanece bajo custodia judicial mientras los investigadores continúan recabando pruebas para determinar si existen más implicados en la operación. Los bloques de cemento fueron remitidos a laboratorios especializados para la verificación de la pureza de la droga y la documentación correspondiente del secuestro.