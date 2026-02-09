Rechazan la prisión domiciliaria a Leonardo Airaldi por riesgo de fuga y poder económico

El Tribunal Oral Federal de Paraná resolvió no hacer lugar al pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa de Leonardo Airaldi, productor agropecuario procesado por narcotráfico. De este modo, el imputado llegará detenido al juicio oral y público cuyo inicio está previsto para el próximo 24 de febrero, aunque su defensa también solicitó la postergación del debate.

La solicitud fue presentada por la abogada defensora Mariana Barbitta, quien sostuvo que Airaldi lleva casi dos años en prisión preventiva, una medida que calificó como excepcional y restrictiva. Según argumentó, no existirían riesgos procesales debido al fuerte arraigo del imputado en la ciudad de Diamante y a su conducta colaborativa durante el proceso judicial.

Entre los fundamentos humanitarios, la defensora destacó el deterioro del estado de salud de Airaldi, quien padece síndrome depresivo y afecciones respiratorias, además de la necesidad de resguardar el interés superior de sus hijos menores, para que puedan mantener contacto con su padre fuera del ámbito carcelario.

Foto: Archivo Elonce.

La postura de la defensa y los argumentos humanitarios

Barbitta también señaló que la cercanía del juicio oral hacía necesario el traslado del imputado a un domicilio en Paraná, lo que permitiría una comunicación más fluida con sus abogadas y una mejor preparación de la estrategia defensiva de cara al debate oral.

Sin embargo, el pedido fue rechazado tras la oposición del fiscal general José Ignacio Candioti y del fiscal adjunto Juan Sebastián Podhainy. Ambos sostuvieron que el caso no encuadra dentro de las causales legales previstas para conceder la prisión domiciliaria y remarcaron que Airaldi recibe atención médica adecuada y permanente dentro del establecimiento penitenciario, indicó Análisis Digital.

Respecto de los riesgos procesales, la fiscalía enfatizó la gravedad de los delitos imputados, entre ellos el almacenamiento de más de 29 kilos de cocaína, lo que conlleva una expectativa de pena superior a los ocho años de prisión efectiva.