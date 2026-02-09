 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En Córdoba

Dos muertos en un accidente vial: viajaban en moto e impactaron contra un automóvil

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes a la altura de Oncativo. Las víctimas tenían 22 y 23 años y viajaban en una motocicleta de baja cilindrada.

9 de Febrero de 2026
El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes a la altura de Oncativo. Las víctimas tenían 22 y 23 años y viajaban en una motocicleta de baja cilindrada.

Un accidente fatal ocurrido durante la madrugada de este lunes dejó como saldo dos jóvenes fallecidos luego de un choque entre una motocicleta y un automóvil en la Oncativo, provincia de Córdoba. El impacto se registró sobre la Ruta Nacional N° 9 y generó un importante operativo policial y de emergencias, además de la interrupción momentánea del tránsito en ese sector.

 

De acuerdo con la información aportada por medios locales a la Agencia Noticias Argentinas, el siniestro vial se produjo a la altura del kilómetro 590. Por causas que aún intentan establecerse, una moto de 125 centímetros cúbicos en la que circulaban dos muchachos colisionó contra un rodado de mayor porte que transitaba por la misma traza.

 

 

Las víctimas y los heridos

 

Los ocupantes del birrodado, de 22 y 23 años, sufrieron las consecuencias más graves del episodio. Personal sanitario que acudió al lugar confirmó los decesos prácticamente en el acto, debido a la violencia del impacto.

 

En tanto, el automóvil era conducido por un hombre de 68 años, acompañado por dos personas de 62 y 88. Todos presentaron traumatismos leves y fueron trasladados a distintos centros de salud de la zona para su atención y controles preventivos, según precisaron las fuentes consultadas.

 

Accidente en C&oacute;rdoba. Foto: Polic&iacute;a de C&oacute;rdoba.
Accidente en Córdoba. Foto: Policía de Córdoba.

 

La diferencia de tamaño entre ambos vehículos y la dinámica del choque son ahora materia de peritajes técnicos que buscan reconstruir cómo se desencadenó el accidente y si existieron maniobras previas que pudieran haber influido.

 

Operativo y peritajes

 

Tras el hecho, trabajaron en el lugar efectivos de la Policía local y dotaciones de bomberos voluntarios de localidades cercanas, quienes realizaron tareas de asistencia, preservación de la escena y relevamiento de pruebas.

 

 

Durante varias horas, la circulación permaneció restringida mientras se llevaban adelante las actuaciones de rigor, incluyendo mediciones, fotografías y levantamiento de indicios para incorporarlos a la causa judicial.

Accidente Córdoba Fallecidos
