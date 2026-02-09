Invitan a empresas entrerrianas a participar de Expoagro en Buenos Aires

La Provincia lanzó la convocatoria para integrar el stand de Entre Ríos en Expoagro 2026, que se realizará del 10 al 13 de marzo en San Nicolás. La participación será gratuita y apuntará a dar visibilidad a empresas vinculadas a la producción agropecuaria, la industria y la tecnología.
El Gobierno de Entre Ríos invitó a empresas entrerrianas a participar de una nueva edición de Expoagro, la muestra agropecuaria a cielo abierto más importante de la región, que se desarrollará del 10 al 13 de marzo en el predio ubicado sobre la Ruta Nacional 9, kilómetro 225, en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
Durante cuatro jornadas, Expoagro reunirá a compradores, vendedores, entidades financieras y rondas de negocios nacionales e internacionales, además de exhibir las últimas innovaciones en maquinaria agrícola, semillas, fitosanitarios, ganadería y servicios para la agroindustria.
La presentación del stand institucional de Entre Ríos para la edición 2026 se realizó con la participación de autoridades provinciales, entre ellas Noelia Zapata, secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor; Paula Vicari, coordinadora general del Ministerio de Desarrollo Económico; y Matías Ruiz, director de Economía del Conocimiento.
Un espacio estratégico para las empresas
Zapata destacó la importancia del evento y señaló que “entendemos que es una de las ferias más importantes para la industria, el comercio y la actividad agropecuaria”, al tiempo que remarcó que se trata de una oportunidad clave para que las empresas entrerrianas puedan mostrar su potencial productivo.
Por su parte, Vicari explicó que la Provincia volverá a estar presente con un espacio ampliado. “La Expo se va a llevar a cabo del 10 al 13 de marzo en San Nicolás y este año la apuesta va a ser aún mayor. El stand será más amplio que el año pasado y eso nos va a permitir convocar a empresas para que muestren los servicios o productos que brindan vinculados a la producción agropecuaria”, afirmó.
Además, anticipó que el stand contará con una sala destinada a charlas y conferencias. “Estamos terminando de agendar las actividades, que estarán principalmente vinculadas a la agroindustria, el AgTech, la tecnología aplicada al agro y la producción agrícola sustentable, que es uno de los ejes que queremos promover desde la provincia”, indicó.
Perfil de empresas e inscripción
En relación con el perfil de las firmas convocadas, Vicari detalló que se realizará una preselección y que se priorizarán empresas industriales, especialmente metalúrgicas, firmas tecnológicas, prestadoras de servicios al campo, así como aquellas vinculadas a la producción de agroquímicos, fertilizantes y productos regionales o autóctonos que agreguen valor a la materia prima entrerriana.
Sobre las inscripciones, precisó que el plazo se extiende hasta este viernes y que no tiene costo para las empresas participantes. “Solo deben gestionar su traslado, pero la posibilidad de estar presentes en el stand es completamente gratuita”, aclaró.
A su turno, Ruiz remarcó el rol de la economía del conocimiento en el entramado productivo provincial. “La idea es fortalecer el vínculo con sus clientes y con las cadenas productivas a las que pertenecen. Desde nuestro lugar aportamos las empresas de tecnología y los grupos de investigación que tenemos en Entre Ríos, que suman valor a estas cadenas”, sostuvo.
Finalmente, Zapata subrayó que “es una oportunidad para que Entre Ríos brille con toda su producción y sus ofrecimientos de calidad y diferenciación”, e invitó a las empresas a sumarse y a visitar la muestra.
El formulario de inscripción se encuentra disponible en el siguiente enlace