“Fue un gesto impagable y honorable”: buscan al joven que devolvió una billetera para ayudarlo

Liza Ormaechea relató el emotivo encuentro con Jonathan, un cuidacoches que caminó más de cinco kilómetros para devolver una billetera perdida. Destacó la honestidad del joven y pidió ayuda para poder encontrarlo y acompañarlo.
Un acto de honestidad y solidaridad volvió a conmover a los vecinos de Paraná. Jonathan, un joven que trabaja como cuidacoches en la zona céntrica de la ciudad, encontró una billetera extraviada y decidió devolverla personalmente, caminando más de cinco kilómetros hasta la zona sur de la capital entrerriana.
La historia tuvo como protagonista también a Liza Ormaechea, madre del joven que había perdido la billetera, quien relató con emoción el momento en que se encontró con Jonathan. “Fue una situación totalmente inesperada”, expresó.
“Sonó el timbre y cuando atiendo, este chico me dice: ‘¿Acá vive Leonel?’. Le digo que sí y me responde: ‘Encontré la billetera en calle Andrés Pazos’”, contó. La sorpresa fue inmediata. “Estoy muy lejos del centro, entonces yo decía: ¿qué hace este pibe en la puerta de mi casa con la billetera de mi hijo?”, relató.
Cinco kilómetros de honestidad
Liza explicó que Jonathan le contó cómo había llegado hasta allí. “Me dijo que es cuidacoches, que encontró la billetera, miró la dirección del documento y vino pidiendo que lo orientaran para llegar. Él ya sabía que era lejos. Me dijo: ‘Hice cinco kilómetros, cuatrocientos metros’”, recordó.
Conmovida, destacó la dimensión del gesto. “Fue impagable. Es un gesto extraordinario. Podría haberla dejado en una comisaría o en algún comercio, pero decidió traerla hasta casa”, afirmó.
El joven no solo caminó hasta la vivienda, sino que además debía regresar rápidamente al centro. “Dejó a su mujer con la nena esperando y tenía que volver caminando. Ya era de noche, alrededor de las ocho y media”, señaló Ormaechea.
Más que una billetera
La mujer subrayó que la billetera contenía documentación fundamental. “Tenía las tarjetas del trabajo, el DNI, el carnet de conducir. Perder eso es muy engorroso para cualquiera. Jonathan no solo devolvió una billetera, devolvió tranquilidad”, expresó.
En el momento, Liza intentó ayudarlo como pudo. “Le di algo de comida, agua, un poco de dinero. Había caminado mucho”, contó. También le entregó repasadores para vender, que había comprado con la intención de ayudar a otra mujer que suele pedir en un semáforo junto a su hija. “Ese día no la encontré y horas después apareció Jonathan. Sentí que tenía que ser así”, dijo.
El pedido para encontrarlo
Tras grabar un video para contar la historia, Liza reconoció que no pensó en pedirle un teléfono o un contacto. “Después me torturé pensando: ¿cómo no le pedí un número, un alias, algo para ayudarlo? El video se vio en todos lados y mucha gente quiere colaborar”, explicó.
Jonathan le contó que tenía una herramienta de trabajo, una bordeadora, que se le había roto y no tenía dinero para arreglarla, lo que le impidió seguir haciendo changas. “Eso me quedó dando vueltas en la cabeza”, confesó.
Por ese motivo, Liza pidió ayuda para poder ubicarlo. “Jonathan trabaja como cuidador de coches en calle Andrés Pazos. Ojalá podamos encontrarlo para darle una mano”, señaló.
Una reflexión que trasciende la historia
Finalmente, Ormaechea dejó una reflexión que fue más allá del episodio. “Siempre digo que entre todos hacemos una comunidad mejor. No hacen falta grandes obras. A veces es mirar al otro, una sonrisa, un gesto”, expresó.
“Vemos personas trabajando en la calle y las ignoramos. Y no es así. Cada uno, desde su lugar, puede poner un granito de arena para una sociedad más justa y empática”, concluyó.