Oro Verde Canta y Baila vuelve el 14 de febrero con artistas, feria y patio de comidas

El festival Oro Verde Canta y Baila volverá a reunir a familias de la región el próximo viernes 14 de febrero en el predio municipal, donde se desarrollará una nueva edición de la propuesta artística y gastronómica que cada verano convoca a miles de personas.

La jornada incluirá espectáculos musicales, danzas tradicionales, feria de emprendedores y la participación activa de instituciones locales que gestionarán el patio de comidas. Las entradas ya pueden adquirirse de forma online o presencial.

La celebración, organizada por el Municipio de Oro Verde, se ha consolidado como uno de los encuentros culturales más convocantes del departamento Paraná. Desde la gestión local remarcan que el evento no solo busca ofrecer entretenimiento, sino también generar movimiento económico para clubes, cooperadoras escolares y asociaciones civiles.

Un festival pensado como trabajo colectivo

En diálogo con Elonce, el intendente César Clement explicó que la preparación comenzó hace varios meses con la participación de distintas áreas municipales. “Se viene trabajando hace mucho tiempo atrás un equipo completo, tanto de Cultura como de todas las áreas, para poder llegar de la mejor manera. Ya tuvimos una previa con el certamen de danza y ahora estamos en la recta final”, señaló.

Oro Verde Canta y Baila.

El jefe comunal remarcó el impacto social del encuentro y sostuvo que los fondos que se generan quedan en la localidad. “No es un gasto, es una inversión. Todo lo que se produce vuelve a las instituciones y se nota después en los clubes, en las escuelas y en las cooperadoras”, afirmó.

Por su parte, la responsable del Área de Cultura, Soledad Sauthier, destacó que el espíritu del Oro Verde Canta y Baila es colaborativo. “Las instituciones preparan toda la oferta gastronómica. Vamos a tener más de 20 puestos y una feria grande de emprendedores. La idea es que la gente venga temprano, se acomode y disfrute tranquila en un ambiente familiar y seguro”, expresó.

Intendente de Oro Verde, César Clement y Soledad Sauthier, responsable del Área de Cultura. Foto: Elonce.

Cartelera, gastronomía y entradas

La apertura del predio está prevista para las 18.30 y el primer espectáculo comenzará cerca de las 21.30. Sobre el escenario se presentarán Javier y Mario Peralta, la Súper Banda Estrella, Los Majestuosos del Chamamé, Azul Saita, Tolato Trío, Marcos Castelló y Los Lirios, además de ballets y bastoneras invitadas. También actuarán los ganadores del certamen de baile realizado días antes.

El patio gastronómico ofrecerá platos típicos como carne con cuero, empanadas, choripanes y sándwiches de bondiola, mientras que el público podrá llevar conservadoras con hielo y utilizar los espacios con sillas habilitados.

Las entradas anticipadas se venden a través de la web oficial tickets.oroverde.gob.ar y en el Complejo de Piletas Municipales, con precios diferenciales para residentes, jubilados y menores. Desde la organización estiman una asistencia que podría superar las 4.000 personas.

“Es muy reconfortante ver a todo el pueblo junto, trabajando para que las instituciones arranquen el año con recursos. Eso le da sentido a la fiesta”, resumió Sauthier, invitando a la comunidad a participar de una nueva edición del Oro Verde Canta y Baila.