Un jugador de la selección argentina protagonizó una fuerte pelea en la Bundesliga

Exequiel Palacios protagonizó uno de los momentos más tensos de la vigésima primera jornada de la Bundesliga, en el empate 1-1 entre Bayer Leverkusen y Borussia Mönchengladbach, disputado en el estadio Borussia-Park.
El encuentro, correspondiente a una fecha clave del campeonato alemán, se vio interrumpido por una fuerte pelea entre jugadores que obligó a la intervención del árbitro y de varios futbolistas de ambos equipos.
El episodio ocurrió en un contexto de alta presión competitiva, con dos equipos necesitados de sumar puntos y un desarrollo del partido marcado por la fricción y la intensidad.
El origen del conflicto en pleno partido
La situación se desató en el minuto 68, cuando Exequiel Palacios, mediocampista del Bayer Leverkusen y campeón del mundo con la Selección Argentina, disputó un balón cerca de la banda con Kevin Stöger, futbolista del Borussia Mönchengladbach.
Tras una infracción sancionada por el árbitro, ambos jugadores comenzaron a intercambiar empujones, elevando rápidamente el tono del cruce ante la mirada de los presentes.
Compañeros de ambos equipos intentaron separarlos, aunque el forcejeo continuó y la tensión fue en aumento en un tramo caliente del encuentro.
Camiseta rota y tumulto generalizado
En medio del altercado, Kevin Stöger logró arrancarle la camiseta a Exequiel Palacios, quien quedó momentáneamente sin la prenda en pleno campo de juego, una imagen que no pasó desapercibida.
La escena provocó un tumulto generalizado, con la intervención de varios jugadores del Leverkusen y del Mönchengladbach, además del cuerpo arbitral.
El árbitro principal, Christian Dingert, debió mediar para calmar los ánimos y evitar que la situación escalara a mayores consecuencias disciplinarias.
Decisión arbitral y cierre del encuentro
Luego de varios segundos de tensión y diálogo con los protagonistas, Dingert resolvió sancionar a Exequiel Palacios y a Kevin Stöger con tarjeta amarilla, permitiendo que el partido continuara.
El ambiente quedó cargado tras el incidente, con un clima áspero que se reflejó en el desarrollo del juego durante los minutos finales.
Finalmente, el encuentro concluyó con empate 1-1, aunque el cruce entre Exequiel Palacios y Stöger terminó siendo el episodio más recordado de la jornada.