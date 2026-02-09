Úbeda tras la derrota de Boca ante Vélez: “Estamos preocupados”

Boca cayó 2-1 ante Vélez por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026 y, más allá del resultado adverso, el foco de la jornada estuvo puesto en la palabra de Claudio Úbeda, quien realizó un análisis del presente futbolístico del Xeneize.

El entrenador habló tras la segunda derrota consecutiva como visitante y dejó en claro su malestar por no poder repetir fuera de La Bombonera el nivel que su equipo suele mostrar como local.

Desde el primer momento, Úbeda evitó escudarse en factores externos y asumió la responsabilidad por el bajo rendimiento. “Hoy no fue un buen partido, creo que no es una excusa decir que el fútbol argentino es competitivo y todos se hacen fuertes de local y se compite de igual a igual en todas las canchas. No tuvimos el rendimiento que esperábamos”.

Preocupación y exigencia por la identidad de Boca

El “Sifón” fue claro al marcar el estándar que exige el club. “Lógico que esté preocupado porque Boca tiene salir a ganar en todos lados y jugar de otra manera, mucho mejor de lo que hicimos hoy”.

En ese sentido, detalló qué aspectos futbolísticos faltaron durante el encuentro en Liniers. “Nos faltó un poco más de juego, más de intención de ataque y es por eso que estamos preocupados”, sostuvo, evidenciando la falta de profundidad y agresividad ofensiva.

Errores defensivos y falta de calma

Tal como había sucedido en la derrota frente a Estudiantes en La Plata, Úbeda volvió a señalar los errores defensivos como un punto clave. “Los equipos se construyen de atrás para adelante y siendo sólidos defensivamente”.

El entrenador explicó que el planteo de Vélez estaba estudiado, pero que aun así no lograron neutralizarlo. “Sabíamos que ante presión alta dividían y estiraban al equipo rival. Indefectiblemente nos pasó parecido porque tenían centrodelanteros que descargaban”.

Esa lectura se reflejó directamente en el marcador. “Así nos pasó en los dos goles, de los cuales pasaron solo tres minutos y son los momentos donde más calma hay que tener”, remarcó.

Ganar como única respuesta posible

Ante la consulta sobre cómo salir de este momento de incertidumbre, Úbeda fue directo y sin rodeos. “Ganando. La única manera es mostrando una gran actitud y ganando lo más rápido posible”.

El próximo compromiso ante Platense, en Brandsen 805, aparece como una final anticipada. “El próximo partido en casa hay que ganarlo y tratar de volver a la senda en la que estuvimos el año pasado. Es la única manera para revertir situaciones complejas”.

Por último, el técnico llamó a no dramatizar, aunque reconoció la obligación de mejorar. “Recién estamos en el comienzo del torneo y obviamente uno analiza todo lo que va pasando fecha tras fecha. Tenemos plena confianza en revertir esta situación. No nos gusta haber ganado dos y perdidos dos. Tenemos la obligación de estar mejor y tratar para poder doblegar esta situación y salir adelante”.