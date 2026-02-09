Blanqueo de dólares: los principales cambios de la Ley de Inocencia Fiscal

Los principales cambios que introduce la Ley de Inocencia Fiscal

El Gobierno reglamentó este lunes la ley de Inocencia Fiscal, que busca proteger a los contribuyentes y fomentar la declaración voluntaria de dólares del mercado informal. La normativa, impulsada por la gestión de Javier Milei, establece un régimen simplificado de declaración que redefine el control estatal sobre el patrimonio y promueve la regularización de deudas fiscales de manera más ágil y segura.

Con la publicación del decreto reglamentario, el Régimen de Declaración Jurada Simplificada entra formalmente en vigencia. Esta medida representa un cambio en la relación entre el Estado y los contribuyentes, ya que apunta a relajar los controles patrimoniales a cambio de un cumplimiento estricto de la facturación declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La norma modifica el Régimen Penal Tributario y el Código Civil y Comercial, creando nuevas condiciones para la fiscalización y la declaración de bienes.

Los puntos clave de la ley de Inocencia Fiscal y blanqueo

El punto más destacado es el “Régimen simplificado de Ganancias”, pensado para contribuyentes con un tope patrimonial de hasta $10.000 millones. Entre sus principales beneficios:

Blindaje patrimonial: quienes adhieran no estarán sujetos a fiscalizaciones sobre variaciones patrimoniales ni sobre consumos.

Impuesto por facturación: ARCA cobrará Ganancias solo sobre los ingresos facturados, sin considerar el crecimiento de bienes personales o gastos como base para presunciones de evasión.

Efecto liberatorio: “el pago en término de la declaración propuesta por ARCA libera al contribuyente de cualquier reclamo posterior, salvo que se demuestre la omisión de ingresos facturados”, según el artículo 39.

Nuevos umbrales y prescripción

La ley eleva significativamente los montos necesarios para que un incumplimiento sea considerado delito penal:

Evasión simple: de $1.500.000 a $100.000.000.

Evasión agravada: de $15.000.000 a $1.000.000.000.

Prescripción: de 5 años a 3 años.

Regularización de deudas y multas

Además, la reglamentación define mecanismos para extinguir acciones penales y regularizar obligaciones fiscales:

Cancelación única: ARCA no iniciará acciones penales si se cancela la deuda e intereses, beneficio aplicable una sola vez.

Recargo del 50%: si no se radicó denuncia, el contribuyente puede extinguir la acción pagando la deuda más un 50% dentro de los 30 días de notificación.

Multas por plazos: las sanciones económicas aumentan significativamente para quienes presenten declaraciones fuera de término, informó Ámbito.

Con estas medidas, el Ejecutivo busca acelerar la exteriorización de activos, fortalecer reservas y dinamizar la inversión privada, garantizando que los fondos declarados bajo el nuevo régimen no serán objeto de persecución fiscal.