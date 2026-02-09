 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía

Calendario Anses: comienza el pago de jubilaciones, pensiones, la AUH y otras prestaciones

ANSES comienza esta semana con el pago de haberes y asignaciones correspondientes al mes de febrero. El calendario se organiza por terminación de DNI y alcanza a jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas prestaciones.

9 de Febrero de 2026
Anses
Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos correspondiente a febrero, que incluye jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. Como cada mes, las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI y se extienden a lo largo de varias semanas.

 

En esta ocasión, el cronograma contempla a millones de beneficiarios en todo el país y se da en un contexto de montos actualizados y fechas clave a tener en cuenta. A continuación, el detalle de quiénes cobran entre el 9 y el 13 de febrero y cómo queda organizado el esquema de pagos.

Entre el 9 y el 13 de febrero, el organismo inicia los depósitos para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, de acuerdo con la terminación del DNI. En paralelo, se completan los pagos del programa Desempleo Plan 2 y finalizan los cobros de algunas asignaciones correspondientes a enero, como las asignaciones de pago único y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

 

En este tramo del calendario también empiezan a cobrar los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), del sistema SUAF, de Pensiones No Contributivas (PNC), así como quienes perciben la Asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad. En el caso de los jubilados y pensionados que cobran la mínima, el haber de febrero incluye un aumento del 2,85% más el bono de $70.000, lo que lleva el monto total a $429.254,35.

 

ANSES recordó que no es necesario solicitar turno previo para cobrar, aunque sí es importante respetar las fechas asignadas según la terminación del DNI y concurrir al banco únicamente el día correspondiente.

Anses
Anses

Calendario de pagos ANSES - Febrero 2026

 

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

 

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

 

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de febrero

DNI terminados en 1: 11 de febrero

DNI terminados en 2: 12 de febrero

DNI terminados en 3: 13 de febrero

 

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 11 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de febrero

 

Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento - febrero)

Todas las terminaciones de DNI: del 10 de febrero al 12 de marzo de 2026

 

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de febrero.

DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de febrero.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de febrero.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de febrero.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de febrero.

 

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (febrero)

Todas las terminaciones de DNI: del 9 de febrero al 12 de marzo de 2026.

 

Programa Desempleo Plan 2 (mes a cobrar: enero)

Todas las terminaciones de DNI: del 2 al 12 de febrero de 2026

Temas:

AUH Anses Beneficio calendario de pagos Anses
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News

