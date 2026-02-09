 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
La tristeza de La Joaqui tras la cancelación de su show en Neuquén: “Tengo ganas de llorar”

La última velada de la Fiesta Nacional de la Confluencia fue cancelada cuando miles de personas aguardaban a los artistas principales. Una nube de polvo cubrió el lugar y se produjeron cortes de luz en el escenario principal.

9 de Febrero de 2026
La última noche de la Fiesta Nacional de la Confluencia terminó de manera abrupta este domingo en Neuquén, luego de que las fuertes ráfagas de viento obligaran a suspender el cierre del festival por razones de seguridad. La decisión dejó un sabor amargo tanto en el público como en los artistas, entre ellos La Joaqui, una de las figuras más esperadas de la jornada.

 

El evento fue cancelado cuando miles de personas ya se encontraban en el predio de la Isla 132, aguardando los shows principales de la noche. La situación climática se agravó repentinamente: una nube de polvo cubrió el lugar, se produjeron cortes de luz en el escenario principal y las autoridades municipales resolvieron suspender definitivamente las actividades para resguardar la integridad del público, los trabajadores y los músicos.

El posteo de La Joaqui tras la suspensi&oacute;n del show
El posteo de La Joaqui tras la suspensión del show

 

El descargo de La Joaqui tras la suspensión

 

Minutos después de que se confirmara la cancelación, La Joaqui recurrió a sus redes sociales para expresar su tristeza y desahogo.

Estoy muy triste, Neuquén. Realmente lo siento. Tengo muchas ganas de llorar”, escribió la cantante, visiblemente afectada. “Estaba muy ilusionada de cantar para ustedes y sé que muchos estaban desde temprano esperando bajo el sol”, agregó.

 

En su mensaje, la artista dejó en claro que la decisión fue inevitable. “El temporal y los vientos son muy peligrosos y la prioridad es cuidar su seguridad”, explicó, al tiempo que agradeció el acompañamiento del público: “Gracias por esperar hasta último momento y disculpas de nuevo. Los quiero mucho”.

Qué pasó en la última noche del festival

 

La cancelación se produjo pasadas las 21:30, cuando el viento cambió de intensidad y dirección, complicando seriamente el armado técnico del escenario. Antes de la suspensión definitiva, el show de Tizishi debió ser interrumpido de manera abrupta y, aunque hubo algunos minutos de expectativa, las condiciones climáticas descartaron cualquier posibilidad de continuidad.

 

Además de La Joaqui, tampoco pudieron presentarse Dillom ni Trueno, quienes completaban la grilla más convocante del cierre del festival.

El comunicado oficial y la reacción del público

 

Desde la Municipalidad de Neuquén difundieron un comunicado en el que señalaron que la medida se tomó “por razones de seguridad” y aseguraron que en las próximas horas se informarán las decisiones vinculadas a la última noche del evento.

 

Por su parte, la organización de la Fiesta Nacional de la Confluencia expresó a través de sus redes:

“Debido a un cambio inesperado en las condiciones del viento, se suspende la jornada de hoy (domingo 8 de febrero), priorizando la seguridad del público, artistas y trabajadores. Agradecemos la comprensión”.

 

En redes sociales, muchos asistentes lamentaron no poder ver a sus artistas favoritos, aunque también destacaron la decisión de priorizar la seguridad. “Hay que cuidar a la gente”, “me parece perfecto”, “gracias por cuidarnos”, fueron algunos de los mensajes más repetidos.

 

La Fiesta Nacional de la Confluencia, que se desarrolló del 5 al 8 de febrero, volvió a convocar a una multitud de vecinos y turistas, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes del país, pese a un cierre marcado por el clima y la frustración compartida.

Temas:

La Joaqui Fiesta Nacional de la Confluencia
