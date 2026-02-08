Christian Petersen mostró avances en su recuperación y volvió a remar

El reconocido chef Christian Petersen continúa con su proceso de recuperación luego de atravesar una grave crisis de salud y compartió un nuevo avance en su regreso a la actividad cotidiana. A 33 días de haber recibido el alta médica, el cocinero publicó un video en sus redes sociales en el que se lo observa remando en un bote por uno de los canales del Delta del Paraná.

La grabación, en blanco y negro, estuvo acompañada por la frase: “100 pulsaciones… un lindo ritmo y volver al río”, en alusión a una de las actividades deportivas que más disfruta. El registro fue celebrado por sus seguidores, que siguen de cerca su evolución tras casi un mes de internación.

Christian Petersen volvió a remar (foto captura de video)

En las últimas semanas, Petersen mostró distintos momentos de su rehabilitación, como ejercicios físicos en su hogar, el descenso cuidadoso de escaleras y escenas cotidianas vinculadas a la tranquilidad del día a día. “Empezando de vuelta. Tratando de aprender”, escribió en una de sus publicaciones, reflejando el proceso gradual que atraviesa, publicó Infobae.

Tras recibir el alta, el chef se instaló en San Pedro junto a su esposa, Sofía Zelaschi, priorizando el descanso, el contacto con la naturaleza y el acompañamiento familiar. “En familia, todo es más fácil”, expresó en uno de los mensajes que acompañaron los videos compartidos.

El episodio que puso en pausa su carrera ocurrió el 12 de diciembre, durante una excursión al volcán Lanín, en San Martín de los Andes. Allí sufrió una descompensación que derivó en una arritmia grave y una falla multiorgánica, lo que motivó su traslado al Hospital Alemán de Buenos Aires, donde permaneció casi treinta días internado, varios de ellos inconsciente y con asistencia respiratoria.

Según relató el propio Petersen, al despertar se encontraba con apenas un 5 % de su capacidad física y había perdido cerca de 18 kilos. “Voy mejorando casi un 10 % por semana”, explicó en entrevistas posteriores, detallando que el proceso incluyó temblores, debilidad muscular y una reeducación progresiva de su cuerpo.

En sus agradecimientos, el chef destacó el trabajo del equipo médico, especialmente del doctor Víctor Perrone, así como el apoyo recibido por parte de colegas, empresarios y allegados durante la internación y la recuperación.

Actualmente, el eje de su vida cotidiana está puesto en la rehabilitación, la introspección y el cuidado de la salud física y emocional. La cocina, la familia y el aprendizaje personal marcan este nuevo tramo del camino, en el que cada avance es celebrado como una victoria.