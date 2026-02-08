El precio de la carne vuelve a subir mientras el Gobierno amplía el cupo de exportación a EEUU

El precio de la carne vacuna volvió a registrar aumentos en el mercado interno durante enero, profundizando una tendencia de encarecimiento que presiona sobre la inflación y reduce el poder de compra de los hogares. La suba coincide con un consumo interno que continúa en niveles bajos, pese a algunos repuntes registrados a lo largo de 2025.

De acuerdo con datos del sector, la carne vacuna tuvo un incremento cercano al 10% en los primeros días de la semana, que se suma a aumentos previos y consolida una escalada que impacta de lleno en los mostradores. Según comerciantes, el precio promedio del kilo de carne ronda actualmente los 14.000 pesos, aunque algunos cortes superan ampliamente ese valor. En enero, además, el pollo acumuló una suba cercana al 25%, publicó Ámbito.

Desde la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) señalaron que, a pesar de los incrementos de precios, el consumo por habitante continúa por debajo de los niveles históricos, reflejando la pérdida de poder adquisitivo de las familias en un contexto de inflación persistente.

Exportaciones y acuerdo con Estados Unidos

En paralelo a este escenario interno, el Gobierno nacional confirmó un avance relevante en materia de comercio exterior. En el marco del acuerdo bilateral con Estados Unidos, se anunció la ampliación excepcional del cupo de exportación de carne vacuna argentina hacia ese país.

Según se informó oficialmente, el cupo pasará de 20.000 a 100.000 toneladas anuales, lo que implica un incremento de 80.000 toneladas adicionales. La medida fue formalizada mediante una decisión presidencial del gobierno estadounidense y apunta a fortalecer las exportaciones argentinas del sector cárnico.

Desde Cancillería indicaron que esta ampliación podría generar ingresos adicionales cercanos a los 800 millones de dólares para el complejo agroexportador. Para los productores, el nuevo cupo representa una oportunidad para consolidar mercados externos y aprovechar la demanda internacional.

Debates e impacto en el mercado interno

Sin embargo, la decisión también generó cuestionamientos y advertencias. Referentes del sector productivo y económico alertaron que una mayor orientación exportadora, en un contexto de oferta limitada y precios en alza, podría profundizar las tensiones en el mercado doméstico.

Algunas voces del campo advirtieron además sobre el riesgo de una eventual mayor competencia de carne importada en el mercado local, en caso de que se habiliten ingresos sin aranceles, lo que podría afectar a la producción nacional.

Especialistas coincidieron en que la combinación de aumentos de precios, mayor volumen destinado a la exportación y un consumo interno deprimido plantea desafíos para el equilibrio del mercado de carnes, con impacto directo tanto en la inflación alimentaria como en la mesa de los consumidores argentinos.