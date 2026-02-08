Graciela Alfano defendió a figuras del espectáculo y apuntó contra las críticas

La actriz y modelo respaldó públicamente a varias mujeres del ambiente artístico, entre ellas la China Suárez y Marixa Balli. En un posteo que generó repercusión, atribuyó los cuestionamientos a la “pura envidia” y reflexionó sobre el empoderamiento femenino.
La actriz y modelo Graciela Alfano volvió a generar repercusión en redes sociales tras publicar un mensaje en el que defendió a distintas figuras femeninas del espectáculo argentino que, según expresó, fueron blanco de críticas injustificadas en los últimos tiempos.
A través de su cuenta de Instagram, Alfano compartió imágenes desde el mar, posando en bikini, acompañadas por un texto de fuerte tono reflexivo. “Esta es la pura verdad. Mujeres poderosas, a desarrollar defensas contra la pura envidia. Que envenene solo a quien la siente”, escribió la exvedette, marcando una postura clara frente a los cuestionamientos que reciben algunas artistas, publicó Gente.
En la publicación, Alfano etiquetó a Marixa Balli, China Suárez, Luciana Salazar, Florencia Peña y Marina Calabró, a quienes definió como mujeres “atacadas por pura y exclusiva envidia”.
Además del respaldo público, el posteo funcionó como una declaración personal sobre su presente. A los 73 años, Alfano se mostró segura y confiada, reafirmando el perfil que sostiene en sus redes sociales, donde suele compartir reflexiones vinculadas a la autoestima, el paso del tiempo y el empoderamiento femenino.
Para las imágenes, la actriz eligió un traje de baño de dos piezas en tono claro, con detalles brillantes y apliques metálicos, que completó con accesorios discretos y un maquillaje natural. El conjunto fue interpretado por sus seguidores como una reafirmación de su identidad y de su mensaje de aceptación personal.
El mensaje generó una amplia repercusión entre usuarios y figuras del espectáculo, reavivando el debate en torno a las críticas mediáticas hacia mujeres con fuerte presencia pública y el lugar que ocupan en la escena artística argentina.