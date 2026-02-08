 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Es oriundo de la provincia de Buenos Aires

Localizaron en Gualeguaychú al hombre buscado desde enero: dijo que viajó por decisión propia

Se trata de Facundo Barreto, de 40 años, quien fue localizado durante un operativo policial. Aseguró que se encuentra en buen estado de salud y que permanece en la ciudad con la intención de buscar trabajo.

8 de Febrero de 2026
Facundo Barreto
Tras varios días de incertidumbre, la Policía localizó este sábado en Gualeguaychú a Facundo Barreto, un hombre de 40 años que era buscado por su familia desde fines de enero, luego de que se denunciara su desaparición en la provincia de Buenos Aires.

 

El hallazgo se produjo durante un operativo de prevención e identificación de personas realizado en plaza Ramírez. En ese contexto, efectivos policiales constataron su identidad y confirmaron que se trataba de la persona cuya búsqueda había sido difundida a través de redes sociales y medios de comunicación.

 

El jefe de Investigaciones de la Policía Departamental Gualeguaychú, Osvaldo Adolf, explicó que, si bien no existía un pedido formal de paradero emitido por fiscalías bonaerenses, se actuó de oficio al verificarse los datos personales del hombre.

Barreto fue trasladado a sede policial, donde recibió atención médica y fue entrevistado por personal policial. Allí manifestó encontrarse en buen estado de salud y aclaró que permanece en la ciudad por voluntad propia, con el objetivo de buscar trabajo.

 

Asimismo, desde la fuerza se dio aviso a un familiar directo para informar que había sido localizado y que no requería asistencia ni intervención judicial. Al tratarse de una persona mayor de edad y no existir medidas judiciales vigentes, Barreto continuó con su vida normalmente en la ciudad.

 

El procedimiento se resolvió sin mayores novedades y puso de relieve la importancia de los operativos de prevención y del trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad y la comunidad.

 

Sobre el caso

 

Barreto residía en El Talar de Pacheco, zona de Tigre, norte de Buenos Aires, y se fue en la madrugada del jueves de la semana pasada, para aparecer nueve días más tarde en Gualeguaychú.

 

A allegados le comentó que tenía una “novia virtual” en Gualeguaychú, y que se encontraría con ella, y además buscaría trabajo en Entre Ríos.

 

Este viernes, su hermana Débora contó a Radio Máxima que la familia estaba angustiada por su desaparición, y confió que Facundo, de 40 años, estaba muy preocupado desde que quedó sin trabajo en agosto del año pasado.

Temas:

Gualeguaychú Facundo Barreto
