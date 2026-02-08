Suben las temperaturas, pero se esperan tormentas y frentes fríos

Tras un breve alivio térmico, el calor volverá a intensificarse durante lo que resta del fin de semana. Sin embargo, el avance de distintos frentes fríos traerá tormentas, ráfagas de viento y cambios marcados en las condiciones del tiempo en gran parte del país.
Tras el breve alivio térmico, el fin de semana continúa con temperaturas en ascenso y buen tiempo en gran parte del país. Sin embargo, varios sistemas frontales introducirán inestabilidad, tormentas y cambios de viento que marcarán una semana dinámica.
El alivio térmico que acompañó el cierre de la semana laboral ya queda atrás. El fin de semana comenzó con una mañana algo más fresca en la franja central del país, donde las temperaturas rondaron los 10 °C -con registros puntualmente inferiores- mientras que en la Patagonia se ubicaron en torno a los 5 °C en promedio.
La instalación progresiva de un sistema de altas presiones sobre el territorio nacional favoreció un arranque de fin de semana con mucho sol, escasa nubosidad y temperaturas en rápido ascenso. A esto se suman condiciones relativamente secas en gran parte del país, un factor que ayuda a que el aumento térmico resulte más tolerable a pesar de las máximas elevadas, publicó Meteored.
Durante el domingo, el viento norte mejor establecido en gran parte del territorio contribuye a un nuevo ascenso térmico, con mínimas y máximas entre 3 y 5°C superiores a las del sábado. De esta manera, las temperaturas vespertinas volverán a acercarse a los 35°C en amplias zonas comprendidas entre el norte de la Patagonia y el norte argentino.
De hecho, para este domingo en la capital entrerriana se prevé cielo despejado con viento noreste y marcas térmicas que rondarán entre los 18 y 36ºC.
Un frente frío traerá nuevas tormentas
En paralelo, un frente frío avanzará desde el oeste con una orientación predominante sur-norte, generando tormentas y chaparrones en sectores de la Patagonia, Cuyo y la región pampeana. La inestabilidad comenzará en el oeste y se desplazará hacia el este a medida que avance la jornada. Este sistema no producirá un descenso térmico significativo, aunque sí marcará un cambio temporario en las condiciones del tiempo.
El lunes, las tormentas continuarán su avance. Sobre la provincia de Buenos Aires tenderán a perder organización, mientras que mantendrán mayor intensidad en regiones más al norte, especialmente en San Luis, La Rioja y Córdoba. Este frente también actuará como un forzante adicional para reactivar la convección nocturna en el NOA, una situación que merece seguimiento en los próximos días.
Para Paraná, se anuncia cielo parcialmente a mayormente nublado con ráfagas de viento noreste de entre 42 y 50 km/h para la madrugada y mañana; con una temperatura mínima estimada en 20ºC y una máxima prevista de 30.
Tras el mejoramiento temporario, el calor volverá a reforzarse el martes, mientras que el miércoles un nuevo frente frío provocará un leve descenso térmico en el norte de la Patagonia y la franja central del país, además de activar nuevamente tormentas aisladas con acumulados desparejos.
En la capital entrerriana se prevé cielo parcialmente a algo nublado con marcas térmicas que oscilarán entre los 20 y 34ºC. Mientras que, hacia mediados de semana, se pronostican tormentas aisladas con viento sudeste y temperaturas que irán de los 23 a los 33ºC.
En síntesis, la semana se perfila mucho más dinámica que las anteriores: el calor dirá presente en varias jornadas, pero lejos de instalarse de forma persistente. Cambios frecuentes en la circulación del viento, el avance de distintos frentes fríos y episodios de tormentas interrumpirán los períodos cálidos, configurando un escenario meteorológico bastante más variable que el observado en las últimas semanas.