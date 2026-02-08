Mateo Villalba fue distinguido en el Festival Nacional del Chamamé en Federal

REDACCIÓN ELONCE
El Festival Nacional del Chamamé vivió un momento cargado de emoción en Federal con la distinción Cachencho de Bronce otorgada a Mateo Villalba, quien destacó el acompañamiento del público y la presencia de jóvenes en el tradicional evento.
El Festival Nacional del Chamamé volvió a demostrar este sábado su profunda conexión con la identidad cultural y el sentimiento popular, al rendir un emotivo homenaje a Mateo Villalba, quien recibió la distinción Cachencho de Bronce en el escenario ante un predio colmado de público. La ceremonia se desarrolló en un clima de celebración y reconocimiento, con una masiva convocatoria que sorprendió incluso a los propios protagonistas.
Durante su paso por el festival, Villalba resaltó el marco imponente que ofreció el público y la importancia de la gente como parte esencial de la fiesta. Destacó especialmente la gran presencia de jóvenes, a quienes consideró un factor alentador para la continuidad del chamamé y la música popular argentina. En ese sentido, remarcó el valor de que nuevas generaciones se acerquen a las expresiones culturales ligadas a la identidad nacional.
El artista también reflexionó sobre la necesidad de seguir incentivando a la juventud a recorrer “la ruta de la música argentina”, entendida como un camino de formación, pertenencia y transmisión cultural, que se fortalece en eventos como el Festival Nacional del Chamamé.
Canciones emblemáticas y un reconocimiento inesperado
En cuanto a su presentación, Mateo Villalba interpretó un repertorio compuesto por canciones ampliamente reconocidas por el público, entre ellas Arrebol, Cielo de Mantilla y Volver a Invitar, temas que generaron una fuerte respuesta emocional y fueron acompañados por el canto y los aplausos de los presentes.
Uno de los momentos más significativos de la noche se produjo cuando la intendenta Alicia Oviedo le entregó el Cachencho de Bronce, un reconocimiento que tomó completamente por sorpresa al artista. Villalba expresó su emoción por recibir la distinción frente al público y en el marco del festival, resaltando el valor simbólico del homenaje.
El músico confesó que había llegado a Federal simplemente para cumplir con una invitación y brindar su show, sin imaginar el nivel de afecto y reconocimiento que recibiría. Agradeció el cariño del público y los aplausos, destacando que fueron gestos que lo marcaron profundamente.
Agradecimiento, deseo de regreso y contratiempos superados
Villalba también manifestó su deseo de no dejar pasar tanto tiempo antes de regresar al escenario del Festival Nacional del Chamamé, expresando la intención de volver junto a toda su banda. En ese marco, reveló que la presentación estuvo atravesada por un inconveniente de último momento con uno de los músicos, lo que obligó a modificar lo que tenían preparado.