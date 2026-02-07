 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad En el escenario "Luis 'Pacha' Rodríguez"

Rombai llevó todo el ritmo de la cumbia al escenario de la Fiesta Nacional del Mate

La banda uruguaya liderada por Fer Vázquez hizo bailar al público en una noche veraniega que trae recuerdos de 2016, a una década del lanzamiento de los más grandes éxitos del conjunto musical. "Mejor me voy", "Yo te propongo" y "Locuras contigo" sonaron ante una multitud.

7 de Febrero de 2026
Rombia en la Fiesta Nacional del Mate
Rombia en la Fiesta Nacional del Mate Foto: El Once

REDACCIÓN ELONCE

Tal como estaba previsto, en la noche de este sábado la banda de cumbia oriunda de la República Oriental de Uruguay, Rombai, se presentó en el escenario “Luis ‘Pacha’ Rodríguez” de la 35° Fiesta Nacional del Mate.

 

Con temas como “Una cerveza remix”; “Yo te propongo” y Tengo curiosidad” la banda liderada por Fer Vázquez hizo bailar a todo el público, con un desbloqueo del año 2016, una tendencia en redes sociales durante este año.

 

La frase más icónica de la banda, "¡Rombai, de fiesta!" despertó al público, que expresó su emoción y exaltación por la música que contagia a los más jóvenes.

 

“Qué linda fiesta, me dijeron que a la gente de Paraná le gusta el mate, así que nos vamos a llevar bien con los uruguayos”, dijo el cantante del vecino país, Fer Vázquez.

 

Cabe mencionar que Rombai fue un dueto durante años, primero con Camila Rajchman, entre 2014 y 2016, luego con Emilia Mernes entre 2016 y 2018.

 

Luego fue el turno de "Qué rico que baila"; "Una y otra vez", "Adiós" en versión rockera.

 

Temas:

Fiesta Nacional del Mate rombai
