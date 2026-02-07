Los artistas del Premate le ponen ritmo a la segunda noche de la Fiesta Nacional del Mate en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Fiesta Nacional del Mate vive este sábado una segunda jornada cargada de talento emergente, con las presentaciones de los artistas del Premate que abren el escenario principal y aportan identidad y frescura al festival.
La Fiesta Nacional del Mate transitó este sábado su segunda noche con una fuerte impronta de nuevos talentos, gracias a la participación de los artistas surgidos del Premate, que ya se presentaron ante una multitud en el escenario principal Luis “Pacha” Rodríguez. Desde temprano, el público acompañó cada una de las propuestas, consolidando el espacio como una verdadera vidriera para la música local y regional.
En el inicio de la jornada, Estudio Mariana Retamar fue el encargado de abrir la grilla artística, marcando el comienzo de una noche especial dentro de la Fiesta Nacional del Mate. Con una puesta en escena cuidada y una propuesta musical sólida, el grupo logró captar la atención del público que comenzaba a colmar el predio, generando un clima de cercanía y conexión.
La respuesta de los espectadores fue inmediata, con aplausos y acompañamiento constante que reafirmaron la importancia del Premate como instancia previa y formativa dentro del festival. La Fiesta Nacional del Mate volvió a demostrar que apuesta no solo a figuras consagradas, sino también a quienes dan sus primeros pasos en escenarios de gran magnitud.
Maniquí y la consolidación del espacio Premate
Luego fue el turno de Premate Maniquí, que continuó la programación con una presentación que sumó energía y diversidad sonora a la noche del sábado. Su actuación mantuvo el interés del público y aportó un cambio de ritmo que enriqueció el desarrollo artístico de la velada.
La presencia de Maniquí en el escenario principal representó un nuevo logro para los artistas seleccionados a través del Premate, quienes tuvieron la posibilidad de mostrarse ante miles de personas en el marco de la Fiesta Nacional del Mate. La propuesta fue recibida con entusiasmo y dejó en claro el potencial de las nuevas expresiones musicales.
Ambas presentaciones confirmaron el valor del Premate como semillero cultural, ofreciendo oportunidades reales de visibilidad y crecimiento. En una noche que luego continuó con artistas de renombre, el inicio estuvo marcado por el compromiso artístico y la identidad local.