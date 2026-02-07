 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Palpitando la temporada 2026

El TC presente en los Carnavales de Gualeguaychú con el auto del paranaense Werner

El TC presente en los Carnavales de Gualeguaychú fue uno de los grandes atractivos de este sábado, cuando los autos de Turismo Carretera desfilaron por el corsódromo y la costanera ante miles de espectadores.

7 de Febrero de 2026
El TC presente en los Carnavales de Gualeguaychú se convirtió este sábado en uno de los momentos más destacados de la actual edición del Carnaval del País, sumando al color, la música y el brillo de las comparsas el rugido y la mística del automovilismo argentino. La propuesta generó una fuerte expectativa y convocó a una gran cantidad de público que se acercó para vivir una experiencia diferente.

 

 

En el marco de una nueva noche del Carnaval de Gualeguaychú, que se desarrolla a lo largo de 11 jornadas, la presencia de los autos de Turismo Carretera aportó un atractivo especial a uno de los espectáculos a cielo abierto más importantes del país. Familias, turistas y fanáticos del automovilismo colmaron los distintos puntos de la ciudad para disfrutar del desfile y las exhibiciones.

 

La iniciativa permitió unir dos pasiones profundamente arraigadas en la identidad entrerriana y nacional: el carnaval y el automovilismo. El TC presente en los Carnavales de Gualeguaychú fue celebrado por el público, que respondió con aplausos, fotos y muestras de entusiasmo durante cada instancia de la actividad.

 

Desfile en el corsódromo y cercanía con el público

 

El momento central de la jornada se vivió a las 20 horas, cuando los autos de Turismo Carretera desfilaron por el corsódromo principal de Gualeguaychú. Allí, los asistentes pudieron observar de cerca los vehículos que habitualmente compiten en los principales autódromos del país, en un marco completamente distinto y cargado de alegría, indicó la ACTC.

 

Entre los pilotos presentes se destacaron los entrerrianos Mariano Werner, Omar “Gurí” Martínez y Nicolás Bonelli, junto al arrecifeño Nicolás Trosset. Todos ellos compartieron un contacto directo con el público, firmaron autógrafos y se tomaron fotografías, fortaleciendo el vínculo entre los protagonistas del TC y sus seguidores.

 

