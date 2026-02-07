 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Le dieron el alta a la adolescente baleada en Paraná

Katherine Alva, baleada en Paraná, fue dada de alta. Evolucionó favorablemente, tras haber sido operada de urgencia en el Hospital San Martín.

7 de Febrero de 2026
La adolescente había sufrido un disparo en la cabeza.
Según pudo saber Elonce, la joven Katherine Alva, de 15 años, recibió el alta médica el jueves pasado, después de haber sido baleada en Paraná el 5 de enero. Permanece en su casa.

 

La adolescente, quien había sido ingresada en estado grave, había sufrido un disparo en la cabeza que le provocó un daño cerebral severo. A pesar de las complicaciones, su evolución fue favorable, lo que permitió su traslado desde la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) a una sala común del hospital San Martín la semana pasada.

Los médicos que atendieron a Katherine realizaron una cirugía de urgencia para descomprimir la presión intracraneal causada por el impacto de la bala.

Impacto y repercusiones del hecho en Paraná

El caso de Katherine Alva conmocionó a la comunidad de Paraná, que se unió en solidaridad por la situación de la adolescente.

El jueves pasado, familiares de Katherine marcharon desde Plaza 1º de Mayo a Casa de Gobierno para advertir que el principal acusado “quedará libre si la Justicia no emite alguna acción”.

Temas:

Katherine Alva joven baleada en paraná
