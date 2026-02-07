 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Falleció Alfredo Félix Bourdillón, nadador olímpico de Paraná

7 de Febrero de 2026
REDACCIÓN ELONCE

El exnadador olímpico Alfredo Félix Bourdillón falleció este viernes en Paraná. Representó a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y tuvo una destacada trayectoria deportiva.

Este viernes falleció Alfredo Félix Bourdillón, exnadador olímpico argentino y referente histórico del deporte de la ciudad de Paraná.

 

Sus restos serán inhumados este sábado a las 14.30, en el Cementerio Parque de La Paz.

 

Bourdillón inició su trayectoria deportiva en la natación en el Club Estudiantes, donde dio sus primeras brazadas. Posteriormente integró el plantel del Paraná Rowing Club, antes de trasladarse a la ciudad de Rosario por motivos de estudio. Allí continuó vinculado al deporte, dejando de lado la carrera de Medicina para dedicarse plenamente a la natación.

A lo largo de su carrera, consiguió títulos nacionales e internacionales, alcanzando uno de los máximos logros para un deportista amateur: representar a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, en la disciplina natación.

Reconocimientos y trayectoria

En julio de 2012, la Municipalidad de Paraná reconoció a exdeportistas olímpicos de la ciudad, entre ellos Alfredo Bourdillón, en un acto que destacó a atletas que representaron al país en distintas ediciones de los Juegos Olímpicos.

 

Además de su participación olímpica, Bourdillón mantuvo un fuerte vínculo con la comunidad deportiva local. En distintas oportunidades compartió su experiencia en charlas organizadas por la Subsecretaría de Deportes Municipal, como la realizada en el Paraná Rowing Club, donde relató su recorrido desde sus inicios en Estudiantes, su paso por Rowing y su llegada a Gimnasia y Esgrima de Rosario.

Durante esos encuentros, también se refirió a su convocatoria a la Selección Argentina y a la experiencia vivida en Tokio 1964, así como a su amistad con Luis Alberto Nicolao, campeón mundial y una de las figuras más destacadas de la natación argentina.

 

En una de sus últimas participaciones públicas, Bourdillón entregó medallas de reconocimiento a jóvenes nadadores de Paraná que participaron en el torneo Nacional “Harold Barrios”, desarrollado en el Club Estudiantes. Elonce.com

Temas:

Alfredo Félix Bourdillón fallecimiento nadador olímpico
