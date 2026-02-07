Los precios del patio gastronómico de la Fiesta Nacional del Mate

Los clubes de Paraná gestionan el patio gastronómico del Mate con menús variados, precios accesibles y opciones sin TACC para recaudar fondos y mejorar infraestructura.
Los clubes deportivos de la ciudad de Paraná también son protagonistas en la Fiesta Nacional del Mate y las 42 entidades participantes tienen a su cargo el patio gastronómico en la costanera baja, en inmediaciones a Sala Mayo y Plaza de las Colectividades con una amplia variedad gastronómica y a precios accesibles.
El evento se convierte en una opción para que puedan recaudar fondos y destinarlos a sus actividades o para mejoras de infraestructura.
Cada entidad deportiva tiene asignado un menú para ofrecer durante la Fiesta Nacional del Mate; asimismo, hay puestos con alimentos sin TACC.
Clubes participantes, propuestas y precios
Choripán
-Club Atl. Paraná
-Club Atl. Ciclón del Sur
-Club Atl. Talleres
-Arenas Fútbol Club
-Atlético Echagüe Club
Papas Fritas
-Club Atl. Estudiantes
-Recreativo Bochas Club
-Club Atl. Peñarol
-Atlético Neuquén Club
-ACSyD River Plate Filial Paraná
-Aurora Polo & Rugby Club
-Club A. Universitario
Hamburguesas
-Club Atl. Paracao
-Centro Juventud Sionista
-Club Atl. Los Toritos de Chiclana
-Club Amigos del Golf Paraná
-Club Sóftbol Play
Comida Árabe
-Sociedad Unión Árabe
Pizza
-Club Tilcara
-Club Atl. Instituto
-Club Patronato
-Club Atl. Mariano Moreno
Sandwich de fiambres
-Club Atl. Capibá
Empanadas
-Club Ciclista Paraná
-Independiente Bochas Club
-Las Colinas Golf y Club de Campo
-Club Banfield
Sandwich de milanesa
-Club Atl. Don Bosco
-ACSyD Boca Juniors Paraná
-Club Atl. Argentino Juniors
-Club Español Paraná
-Quique Club
Panchos
-Asociación Civil Carpinches
-Deportivo Máquina
-Club El Taladro Asoc. Civil
-Club Atl. San Agustín
-Club Atl. San Miguel
-Club Atl. Libertador San Martín
Sandwich de bondiola/vacío
-Club Atl. Olimpia
-Club Atl. Avenida Ejército
-Paraná Rowing Club
-Club Atl. Bajada Grande
Precios
-Choripán- $5.000
-Papas Fritas-
Cono $4.000
Con aderezo $5.000
Bandeja: $5.000
Con aderezo: $6.000
Combo 1: cono + bebida chica o cerveza $7.000
Combo 2: cono con aderezos + bebida chica o cerveza $8.000
-Hamburguesas-
Común: $6.000
Completa: $8.000
Combo 1: 1 común + gaseosa chica $8.000
Combo 2: 1 común + cerveza Quilmes $10.000
Combo 3: 1 completa + gaseosa chica $10.000
Combo 4: 1 completa + cerveza Quilmes $12.000
-Comida Árabe-
Bandeja Shawarma $13.000
Combo 1: Bandeja Shawarma + lata Quilmes o gaseosa $15.000
Combo 2: Bandeja Shawarma + lata Stella Artois o gaseosa $16.000
-Pizza-
Común $12.000
Especial $15.000
Combo 1: 3 comunes $30.000
Combo 2: 3 especiales $40.000
-Sandwich de fiambre-
Jamón cocido o bondiola o salame milán
Combo 1: sanguche + lata Quilmes o gaseosa chica $11.000
Combo 2: sanguche + lata Stella Artois o gaseosa chica $12.000
-Empanadas-
Cada una $1.500
1/2 docena $9.000
Docena $15.000
Combo 1: 12 empanadas + gaseosa 1.5L o 2 latas de Quilmes $20.000
Combo 12: 12 empanadas + gaseosa 1.5L o 2 latas de Stella Artois $22.000
-Sandwich de milanesa-
De pollo con lechuga, tomate y aderezo $8.000
-Panchos- $4.000
Combo 1: pancho + gaseosa chica $6.000
Combo 2: pancho + lata Quilmes/Budweiser $7.000
Combo 3: pancho + lata Stella Artois $8.000
-Sandwich de bondiola/vacío- $8.000 c/u o 2 x $15.000
Combo 1: sándwich + bebida chica o lata de Quilmes $11.000
Combo 2: sandwich + bebida chica o lata de Stella Artois $12.000