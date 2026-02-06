 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
La pareja de baile que conquistó en la Fiesta Nacional del Mate: “La nuestra es una conexión genuina”

En plena Fiesta Nacional del Mate, Jennifer Frickel y Nahuel Retamar, pareja de baile y de la vida, hablaron con Elonce sobre su trayectoria, su amor y la pasión por las danzas litoraleñas.

6 de Febrero de 2026
Ganaron el PreMate en categoría Danza.
Ganaron el PreMate en categoría Danza. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

En plena 35º Fiesta Nacional del Mate, sobresale la historia de Jennifer Frickel y Nahuel Retamar, pareja de baile y de la vida, ganadores del PreMate. Tras participar en la apertura de la jornada inaugural, dialogaron con Elonce. “Esta es una hermosa experiencia y una oportunidad increíble”, coincidieron.

 

Sobre la canción elegida para su presentación comentaron: “Trabajamos en danzas litoraleñas como el chamamé y el rasguido. Elegimos una canción que nos representa, que nos hace sentir algo. Es Hermenegildo Pérez de Pancho Casís. Una versión de Los Mellizos Coronel junto a Gustavo Reynoso. La danzamos en el PreCosquin y clasificamos. Queríamos compartirlo”, detallaron.

Detrás de los aplausos y el brillo del escenario, Jennifer y Nahuel llevan una vida cotidiana marcada por el trabajo y la pasión. Él se dedica a recapados y ella trabaja en una veterinaria en Villa Libertador San Martín, y su historia de amor nació en una academia de danza. “Primero fuimos muy buenos amigos y ahora somos pareja”, expresaron.

La conexión en el escenario y el amor por el folclore

Al hablar de la química que los une sobre el escenario, Nahuel describió con emoción la conexión que logra junto a Jennifer: “Peco de vanidoso, pero nos han halagado mucho. Cuando bailo con ella, no hay más nada que pisar el escenario y ella. No me concentro en más nada. Es una conexión genuina. Disfrutamos bailar de la misma manera arriba de un escenario o en nuestras casas tomando unos mates”, dijo él.

Para ellos, el folclore es más que un estilo de danza: es tradición, identidad y transmisión cultural. “Hay un semillero increíble en las ciudades a donde vamos. A los nenes les llama la atención el folclore y se siguen las tradiciones”, aseguraron, destacando el rol de las nuevas generaciones en la preservación de la música y las danzas regionales.

35ª Fiesta Nacional del Mate Paraná 2026 - Pareja de baile ganadora del Premate

La pareja también reflexionó sobre la relación entre los jóvenes y el folclore: “La juventud se alejó en los epicentros. Sin embargo, hay muchas academias de folclore en los pueblos del país”.

 

Un sueño que crece: el folclore como carrera

Con la energía de quienes recién empiezan a dejar su marca, confesaron sus planes a futuro: “Queremos hacer de esto una carrera. Estamos emocionados por llegar a los escenarios”.

 

Jennifer y Nahuel representan una generación que busca fusionar tradición y modernidad, llevando el chamamé y las danzas litoraleñas a festivales y escenarios nacionales. Su historia, marcada por el esfuerzo, la amistad y el amor, se transformó en un relato inspirador dentro de la Fiesta Nacional del Mate.

Temas:

Fiesta Nacional del Mate pareja de baile ganadores
