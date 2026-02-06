Grupo Bembé en la Fiesta Nacional del Mate: "Paraná nos ha tratado con mucho amor"

En diálogo con Elonce, miembros del grupo Bembé, oriundos de Nogoyá, contaron sobre la actuación sobre el escenario de la 35° Fiesta Nacional del Mate, en su primera luna.

En este sentido, una de las referentes, Marcela, señaló que se encuentran emocionados y felices de participar. “Paraná nos ha tratado con mucho amor”, reconoció.

35ª Fiesta Nacional del Mate Paraná 2026 - Ganadores del premate Bembé

Por su parte, otro de los responsables del grupo, Hernán, expresó su agradecimiento a la comunidad de Nogoyá “porque en estos últimos días del certamen del

Pre Mate hemos sentido el acompañamiento de los amigos, de la familia, de la gente que se acerca a nuestros recitales. No es un detalle menor”.

Es la primera vez que el grupo se presenta en Paraná. “Nunca nos habíamos presentado en un certamen tampoco”, contaron.

Sobre el repertorio

En este marco, Hernán explicó que “se charla mucho” entre los integrantes del equipo. “Ponemos sobre la mesa todo y vemos con qué nos sentimos más cómodos, teniendo en cuenta el contexto, el festival, lo que le gusta a la gente”, precisó.

La presentación incluyó temas como “Baguala del desengaño”, tema con el que concursaron en el Premate; “La arenosa”, una cueca; “Quillororo”, rasguido doble, “Candombembé”; “El Pescador”.

Sobre la particular forma de música, que requiere de la expresión corporal y lo vocal, Hernán señaló entre risas: “Todavía estamos investigando de qué se trata”.

En esa línea, explicitó: “Nos sentimos bien con esta forma de hacer música, es bastante orgánica. Todos compartimos que a la música primero la tenemos que pasar por el cuerpo, sentirla y es un curso colectivo. Es una manera innovadora de hacer música pero se siente muy bien y la recomendamos”.

Acerca de los objetivos, sueños y trayectoria del grupo, Mariela, otra de las integrantes, auguró: “Yo digo que de acá a Cosquín y de Cosquín al mundo”.

"Nos vamos contentísimos de aquí", cerró Hernán.