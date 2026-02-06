El patio gastronómico, motor económico de los clubes en la Fiesta del Mate: "Le pedimos a la gente que nos compre"

El patio gastronómico es uno de los espacios más concurridos y valorados de la Fiesta Nacional del Mate, no solo por la variedad de sabores que ofrece, sino también por el impacto económico que representa para los clubes de la ciudad. En esta nueva edición, son 44 las instituciones locales que participan activamente, poniendo en marcha cantinas, puestos móviles y recorridos por todo el predio para acercar sus propuestas al público.

Desde temprano, vecinos y visitantes comenzaron a recorrer el sector, combinando música, mate y gastronomía. “Estamos pensando qué comer. Re lindo estuvo el show de Coti. Saludos a mis abuelas y a todos.”, expresó un grupo de amigos mientras evaluaba qué elegir entre hamburguesas, choripanes y papas fritas.

La diversidad de ofertas refleja el compromiso de las instituciones deportivas y sociales con la fiesta. “Toritos de Chiclana está vendiendo hamburguesas. Creemos que va a ser un festival exitoso. Los clubes visten la fiesta”, señalaron desde uno de los puestos, destacando el clima festivo y la respuesta del público.

Los clubes, protagonistas del movimiento económico

Desde el Club Echagüe también resaltaron la importancia de participar del patio gastronómico. “Nos parece fantástico. Apostamos a esta fiesta. Esperamos que haya mas gente mas tarde”, comentaron, con expectativas puestas en el desarrollo de la jornada nocturna.

Algunos clubes optaron por salir a recorrer el predio para ampliar las ventas. “Superpancho y bebidas bien frías ofrece el Deportivo Máquina. Salimos a vender en la barranca, en todo el espacio de la fiesta. Vendés mas saliendo a recorrer. Le pedimos a la gente que compre a los clubes. Este año estamos para salir campeones del torneo local”, expresaron con entusiasmo.

Para muchas instituciones, la fiesta representa una oportunidad clave. “El Club Universitario está cargo de las papas fritas. Esperamos la concurrencia. Es una gran oportunidad que nos brnda la Municipalidad. Es una apertura económica que nos hace falta, es excelente la iniciativa. Los clubes abrazamos esto”, afirmaron, subrayando el respaldo municipal.

Trabajo, expectativa y crecimiento institucional

Desde el Club Paraná, Amigos del Golf, Alfredo compartió su mirada: “Estamos esperando que la gente se entusiasme. Hamburguesas ofrecemos. Queremos seguir creciendo como club”, reflejando cómo el patio también es una herramienta para fortalecer proyectos a largo plazo.

La experiencia se repite en cada stand. En el Club San Martín, las chicas de vóley coincidieron en una definición breve pero contundente: “Es genial esto”. La frase resume el espíritu colectivo que atraviesa a los clubes durante la Fiesta Nacional del Mate.