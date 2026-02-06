Dos jóvenes fueron detenidos tras robar seis botellas de vino en la Terminal de Ómnibus de Paraná

En el marco de los operativos de seguridad y prevención, personal policial tomó conocimiento de un incidente ocurrido en la Terminal de Ómnibus de Paraná, donde dos jóvenes sustrajeron seis botellas de vino que se encontraban en el maletero de un colectivo. Tras llevar a cabo la acción delictiva, los individuos se dieron a la fuga.

Gracias a la intervención y a la descripción proporcionada por testigos, los sospechosos fueron localizados y demorados en la intersección de calles Alem y Cura Álvarez, portando los elementos sustraídos.

El fiscal interviniente fue informado de la situación y dispuso la detención de ambos sujetos, quienes fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales. El procedimiento se desarrolló con normalidad y sin incidentes mayores, mientras se continúa con las diligencias correspondientes para avanzar en la causa.

Otro hecho delictivo en Paraná

Personal policial se dirigió a una vivienda ubicada en calle Justo Stay, tras recibir un llamado al 911 de una mujer que informaba que dos masculinos la estaban amenazando con armas de fuego y armas blancas.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales lograron demorar a los sospechosos y constataron que portaban una réplica de arma de fuego tipo pistola, una chuza de hierro de 50 cm con un trozo de trapo en el mango, y una cuchilla oxidada con mango de plástico.

El conflicto surgió a raíz de la compra de un teléfono celular que la mujer había adquirido a un masculino en situación de calle, el cual pertenecía a uno de los demorados. La mujer, al ser abordada, entregó el celular a las autoridades.

El secuestro de armas y la intervención judicial

Informado el fiscal interviniente, se dispuso el secuestro de todos los elementos y la detención de los hombres, quienes fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales.