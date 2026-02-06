Avanzaron en el esclarecimiento de un robo en Urdinarrain: identificados y secuestro de dólares y celulares

REDACCIÓN ELONCE
Mediante procedimientos policiales en Urdinarrain, efectivos de la Comisaría local y de la División Investigaciones lograron avances en una causa por robo ocurrido en diciembre de 2025, con secuestros de dólares y personas
Esclarecimiento de robo. A través de procedimientos policiales en Urdinarrain, Gualeguaychú, personal de la Comisaría Urdinarrain, dependiente de la Jefatura Departamental Gualeguaychú y de la Dirección General Departamentales del Uruguay, logró esclarecer parcialmente un hecho de robo ocurrido el pasado 20 de diciembre de 2025 en una vivienda de esa ciudad.
Las actuaciones se llevaron adelante de manera conjunta con personal de la División Investigaciones, a partir de tareas investigativas desarrolladas tras la denuncia del hecho, lo que permitió reunir elementos de interés para la causa.
Como resultado del trabajo policial, se concretaron dos procedimientos judiciales que permitieron avanzar en la identificación de los presuntos responsables del ilícito.
Análisis de pruebas y roles identificados
Según informaron, el avance de la investigación fue posible gracias al análisis de registros fílmicos y a distintas tareas de inteligencia realizadas en el ámbito local y zonas aledañas.
A partir de estas diligencias, se logró establecer la presunta participación de varios individuos, identificar los vehículos que habrían sido utilizados durante el hecho y determinar el rol de uno de los involucrados, quien habría actuado como “marcador de domicilio”.
Allanamientos y secuestros
Los allanamientos arrojaron resultados positivos para la investigación en curso. Durante las diligencias, el personal actuante procedió al secuestro de una suma importante de dinero en dólares estadounidenses (USD), además de tres teléfonos celulares, los cuales quedaron a disposición de la Justicia para ser sometidos a pericias técnicas.
Estos elementos serán analizados con el objetivo de establecer vínculos con el hecho investigado y determinar posibles conexiones con otros participantes.
Personas notificadas y continuidad de la causa
En el marco de los procedimientos, dos ciudadanos mayores de edad fueron debidamente notificados, quedando supeditados a la causa que se tramita ante la autoridad judicial competente.
Asimismo, durante el desarrollo de las actuaciones se logró identificar a un tercer presunto partícipe, quien también quedó vinculado al expediente y supeditado a las actuaciones judiciales correspondientes.