Horas para la largada más esperada: todo listo para la Maratón Acuática Paraná–Santa Fe

Está todo listo para el regreso de la histórica competencia.

Este sábado 7 de febrero será el día de largada para la Maratón Acuática Paraná–Santa Fe, una prueba histórica que regresa al calendario deportivo nacional luego de 38 años. La edición 2026 promete convertirse en uno de los acontecimientos más relevantes de las aguas abiertas, con una exigente travesía de 33 kilómetros que unirá las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

La competencia tendrá su largada a partir de las 11 desde la playa del Club Náutico Paraná y culminará en el Club Marinas Puerto Santa Fe, reafirmando su carácter como la única maratón acuática del país que conecta dos provincias mediante el nado en aguas abiertas.

El regreso de esta emblemática prueba genera una enorme expectativa tanto en el ámbito deportivo como en el público general, que volverá a presenciar una competencia que forma parte de la memoria colectiva del deporte argentino.

Una organización pensada por y para nadadores

La Maratón Acuática Paraná–Santa Fe es organizada por los ex nadadores Diego Degano, de Santa Fe, y Andrés Solioz, de Paraná, quienes impulsaron el regreso de la competencia bajo el concepto de una maratón pensada “por nadadores y para nadadores”, priorizando los aspectos técnicos, de seguridad y logística.

La edición 2026 tendrá carácter internacional, con la participación de competidores provenientes de Brasil y Uruguay, lo que refuerza el prestigio de la prueba y su proyección regional.

Con este regreso, la competencia recupera una tradición emblemática del deporte nacional, vinculada al esfuerzo, la resistencia y el desafío que representa cruzar a nado el río Paraná.

Los colosos del río Paraná

En la modalidad individual, la nómina de participantes incluye a destacados nadadores como Martín Acuña (Santa Fe), Juan Carlos Aguirre (Morón), Walter Bäer (Victoria), Patricia Balda (Neuquén), Alexis Beade (Paraná), Javier Cardoso (Montevideo, Uruguay), Ana Paola Gomide (Florianópolis, Brasil), Víctor Leriche (Paraná), Ignacio Meier (Crespo), Mayte Puca (Bariloche) y Pablo Videla (Mar del Plata), entre otros.

La diversidad geográfica de los competidores refleja el alcance nacional e internacional que ha recuperado la prueba en esta nueva etapa.

Cada uno de ellos enfrentará el desafío de los 33 kilómetros de nado continuo, en un recorrido que exige preparación física, estrategia y un profundo conocimiento del río.

Modalidad por equipos y últimos preparativos

Por su parte, en la modalidad relevo o por equipos participarán formaciones como Fabián Paviotti–Damián Marrón (Los 100 Suave), Gonzalo Masramón–Guillermo Serra (Los Primos), Guadalupe Gómez Baruffatto–Hugo Bonis (Aguas Vivas Team) y Jorge Allegri–Omar Cerliani (Pangolines 1), entre otros binomios.

En la antesala del Día de largada para la Maratón Acuática Paraná–Santa Fe, este viernes comenzó la entrega de kits para los participantes tanto en el Club Marinas Puerto Santa Fe como en el Open Club de Paraná, marcando uno de los últimos pasos organizativos.

Con la nómina confirmada y el regreso de una prueba histórica, la edición 2026 se perfila como una jornada inolvidable para el deporte regional y nacional.