Reeditarán el maratón acuático Paraná–Santa Fe tras casi 40 años

La emblemática prueba de aguas abiertas volverá a disputarse el 7 de febrero, con un recorrido de 33 kilómetros que unirá ambas capitales provinciales. La organización estará a cargo de Andrés Solioz y Diego Degano.
Maratón Paraná–Santa Fe.
Luego de casi cuatro décadas de ausencia, el calendario deportivo de 2026 incorporará el regreso de una competencia emblemática: el maratón acuático Paraná–Santa Fe. La prueba de aguas abiertas volverá a unir a ambas capitales provinciales a través de un exigente recorrido de aproximadamente 33 kilómetros por el río Paraná y sus afluentes.
La competencia se disputará el sábado 7 de febrero desde las 11, con salida desde la ciudad de Paraná y llegada a Santa Fe. Contará con modalidades individuales y por equipos, lo que permitirá la participación tanto de nadadores experimentados como de aquellos que opten por afrontar el desafío de manera compartida, publicó Uno.
La organización estará a cargo del paranaense Andrés Solioz y el santafesino Diego Degano, ambos exnadadores de trayectoria internacional y actualmente referentes en la organización de eventos de aguas abiertas en la región. La última edición de la Paraná–Santa Fe se había realizado en 1988, cuando Degano se quedó con la victoria tras completar el recorrido en poco más de cuatro horas.
Un circuito exigente y cargado de historia
El trazado previsto ofrecerá una experiencia única por la diversidad de escenarios naturales. Si bien el punto exacto de largada aún se encuentra en definición -podría ser Puerto Barrancas o el Club Náutico-, el recorrido ya está delineado.
Desde Paraná, los nadadores cruzarán el río y avanzarán en paralelo a la Ruta Nacional 168, para luego ingresar al arroyo Tiradero, un sector histórico donde antiguamente operaban balsas. Posteriormente, el circuito continúa hacia el río Colastiné, con un giro hacia el canal de Derivación que conduce a la zona de Alto Verde.
Uno de los tramos más exigentes será el ingreso al canal, donde los participantes deberán enfrentar algunos metros de corriente en contra antes de girar en una boya y encarar el tramo final hacia el punto de llegada, ubicado en Puerto Marinas, frente al shopping de la ciudad de Santa Fe.
Modalidades y organización
El maratón podrá realizarse de manera individual o por equipos de dos nadadores, en categorías masculina, femenina y mixta. En la modalidad por equipos, los competidores deberán alternarse inicialmente cada una hora y luego realizar relevos de media hora hasta completar el recorrido, lo que introduce una estrategia clave en la administración del esfuerzo.
Desde la organización informaron que ya se trabaja en los aspectos logísticos y de seguridad, con reuniones previstas junto a Prefectura Naval Argentina de ambas provincias y equipos de guardavidas que acompañarán la prueba.
Además de su exigencia deportiva, la Paraná–Santa Fe se destacará por ser la única competencia de aguas abiertas que une dos provincias y dos capitales en un mismo evento, recuperando una tradición histórica del deporte regional.