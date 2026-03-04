Israel lanzó una nueva ofensiva aérea contra objetivos del régimen iraní y Hezbollah

El humo se eleva después de un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut

El Ejército de Israel lanzó una nueva ofensiva aérea contra objetivos estratégicos del régimen iraní y posiciones vinculadas a Hezbollah, en el marco de la escalada militar que se desarrolla en Medio Oriente. Según informó el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la operación incluyó más de 1.600 incursiones aéreas y el lanzamiento de más de 4.000 proyectiles en los primeros cuatro días de ataques.

La ofensiva se concentró en bases de lanzamiento de misiles, sistemas de defensa aérea e infraestructuras consideradas clave por el gobierno israelí, publicó Infobae.

De acuerdo con el comunicado militar, las fuerzas israelíes detectaron previamente lanzamientos de misiles desde territorio iraní y activaron sus sistemas de defensa para interceptarlos.

Objetivos alcanzados

Entre los blancos atacados se encuentran instalaciones militares en Teherán, centros de mando del Basij -la milicia paramilitar vinculada al régimen iraní- y estructuras asociadas a la seguridad interna.

También se registraron ataques en un suburbio del sur de Beirut, bastión del grupo chií Hezbollah, además de un hotel en las afueras de la capital libanesa.

Las autoridades israelíes indicaron que se enviaron alertas a teléfonos móviles de los residentes en zonas potencialmente afectadas para que permanecieran en refugios o áreas protegidas.

Operación conjunta con Estados Unidos

El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, afirmó que los ataques coordinados entre ambos países en el marco de la operación denominada “Furia Épica” lograron interrumpir el programa de misiles nucleares de Irán.

Escombros cubren una calle luego de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo el barrio de Maamoura en Beirut, Líbano (foto AFP)

Según explicó, los bombardeos destruyeron centros de comando, lanzadores de misiles y estaciones de radar en el oeste del país.

El diplomático sostuvo que uno de los objetivos más importantes desmantelados era una instalación donde Irán pretendía combinar uranio enriquecido con sistemas de lanzamiento de misiles.

“Ese paso sería clave para el desarrollo de armas nucleares”, señaló.

Balance de la ofensiva

El portavoz militar israelí Nadav Shoshani detalló que durante la operación fueron destruidas al menos 300 plataformas de lanzamiento de misiles en territorio iraní.

Además, confirmó que las fuerzas armadas llevaron a cabo cientos de ataques simultáneos contra objetivos considerados estratégicos del denominado “eje iraní”.

Entre los lugares alcanzados también figura un edificio vinculado a la Asamblea de Expertos iraní en la ciudad de Qom, organismo encargado de elegir al sucesor del líder supremo Alí Jamenei.

Escalada con Hezbollah

En paralelo, Israel informó que el grupo Hezbollah lanzó cohetes hacia el centro del país, algo que no ocurría desde hacía varios meses.

El portavoz militar indicó que los proyectiles obligaron a activar refugios antiaéreos en varias ciudades israelíes.

Según las autoridades, el ataque marca una escalada en el conflicto regional, ya que hasta el momento las hostilidades del grupo libanés se concentraban principalmente en el norte de Israel.

Mientras continúan los enfrentamientos, la comunidad internacional sigue con atención la evolución del conflicto, ante el riesgo de una expansión mayor de las hostilidades en la región.