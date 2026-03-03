Conflicto entre Israel, Irán y EE.UU: alertan por impacto económico y riesgos para Argentina

REDACCIÓN ELONCE
El analista internacional Gabriel Puricelli advirtió en Elonce que el conflicto en Medio Oriente podría agravar la inflación en Argentina y generar riesgos diplomáticos por el alineamiento con EE.UU. Habló del rol de Rusia y China y la posible duración de la crisis tras los ataques a Irán.
Conflicto en Medio Oriente y su impacto en Argentina comenzó a sentirse a través del canal económico, según advirtió el analista político internacional Gabriel Puricelli, quien analizó los posibles efectos globales y locales de la escalada bélica que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán. En diálogo con Elonce, explicó que el aumento del precio del petróleo y el gas ya generó presiones inflacionarias a nivel mundial y que Argentina podría verse particularmente afectada por su situación macroeconómica.
Puricelli sostuvo que “el primer canal de contagio es la economía” y remarcó que la suba del precio de las commodities energéticas “está provocando ya presiones inflacionarias globales que seguramente afectará más negativamente a los países que ya están en una situación inflacionaria complicada como es nuestro país”.
En ese sentido, advirtió que si el conflicto se prolonga en el tiempo, la turbulencia económica podría trasladarse a otros precios internacionales, profundizando el impacto sobre economías vulnerables. “En la medida en que el conflicto se extienda, el efecto del incremento inicial del petróleo y el gas se trasladará a otros precios”, explicó.
Incertidumbre sobre la duración del conflicto
Consultado sobre la complejidad del escenario internacional y la posibilidad de estimar cuánto podría durar la confrontación, Puricelli recordó que el propio presidente de Estados Unidos habló de un plazo no menor a “cuatro o cinco semanas”. Sin embargo, relativizó esa proyección.
“Ya le ha sucedido a presidentes estadounidenses que ejercieron la violencia contra otros países que esos planes pasaron de durar semanas a durar meses”, señaló. También mencionó el antecedente de la Federación Rusa con la invasión a Ucrania, que inicialmente fue presentada como una acción breve y terminó extendiéndose por años.
El analista remarcó que “una vez que se abre la caja de Pandora es muy difícil controlar el desarrollo de los acontecimientos” y subrayó que la única vía para evitar una escalada mayor es “apegarse a la diplomacia y dejar de lado la violencia en las relaciones internacionales”.
Alineamiento argentino y riesgos innecesarios
En relación con la postura del presidente argentino y su alineamiento con Estados Unidos en este conflicto, Puricelli consideró que esa definición podría implicar costos innecesarios. “Nos pone en una situación de riesgo innecesario porque no hay intereses materiales directos de la Argentina que se jueguen en este conflicto”, afirmó.
Según explicó, una postura más prudente habría sido “hacer una declaración general llamando a la desescalada, llamando a la paz, eventualmente ofreciendo buenos oficios para la diplomacia”. A su entender, el respaldo explícito a una de las partes expone al país a tensiones que no le reportan beneficios concretos.
“El gobierno ha optado por apoyar la guerra en un conflicto donde la Argentina no tiene nada para ganar y, como lo decíamos, en lo económico tiene bastante para perder en plazos bastante inmediatos”, enfatizó.
La política exterior de Estados Unidos
Al analizar la conducta de Estados Unidos en el plano internacional, Puricelli vinculó la actual ofensiva con una concepción más amplia de su política exterior. Recordó declaraciones del presidente estadounidense en las que sostuvo que no se sentía atado por el derecho internacional y que el único límite a sus acciones era su propia moralidad.
“Esta declaración evidencia una actitud frente a los asuntos internacionales donde se impone la ley del más fuerte y se dejan de lado los principios que dieron lugar a la fundación de las Naciones Unidas”, sostuvo en diálogo con Elonce.
En ese marco, consideró que la agresión a Irán se inscribe en la misma lógica que otras intervenciones recientes y que Estados Unidos “actúa de este modo simplemente porque puede y porque no se atiene a ninguna norma que le ponga límite a su poder”.
Rusia y China ante el nuevo escenario
Respecto al rol de otras potencias, el analista indicó que tanto la Federación Rusa como China condenaron diplomáticamente las acciones estadounidenses, aunque no se prevé una intervención directa en el corto plazo.
“China puede verse perjudicada si el conflicto dura más que algunas semanas porque depende mucho de la provisión de petróleo y gas proveniente del Golfo Pérsico”, explicó. La eventual interrupción del suministro energético afectaría de manera directa a su economía.
En contraste, señaló que Rusia podría resultar beneficiada por la suba del precio del petróleo, dado su carácter de potencia energética. “Si la provisión del Golfo Pérsico se hace más dificultosa, países que hoy tienen bajo régimen de sanciones a Rusia tal vez se vean obligados a levantar esas sanciones y empezar a comprarle petróleo y gas”, analizó.
Irán, aislado y con escaso respaldo internacional
En cuanto a la posibilidad de que Irán reciba apoyo activo de otras naciones frente a los ataques de Estados Unidos e Israel, Puricelli fue categórico. “Es muy poco probable”, sostuvo.
Explicó que Irán se encuentra internacionalmente aislado y rodeado por países adversarios, muchos de ellos con bases militares estadounidenses en su territorio. “Con la excepción de Irak, su vecindario está compuesto por adversarios”, detalló a Elonce.
Si bien no descartó que un conflicto prolongado pueda modificar ciertas dinámicas, insistió en que no es esperable una intervención directa de potencias extrarregionales en el corto plazo. “No hay manera de predecir cuánto puede durar este tipo de conflicto, pero en lo inmediato veo poco probable un involucramiento directo de Rusia o China”, concluyó.