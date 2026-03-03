Emilia Mernes fue destacada entre las “latinas que con menos de 30 años redefinen la escena global”

La revista Vogue destacó a la nogoyaense Emilia Mernes en su artículo especial titulado “20 latinas menores de 30 que redefinen la escena global en 2026”, donde también incluyó a María Becerra, Nicki Nicole y Tini Stoessel.

La publicación subrayó que estas artistas “se mueven en la industria con naturalidad, combinando creatividad, negocios, identidades y cultura sin responder a una sola etiqueta”, y remarcó que esta generación “crea, dirige, comunica y construye narrativas completas alrededor de su trabajo”, en un contexto donde “el escenario ya no es solo físico”.

Sobre Emilia, la revista la definió como “una artista argentina que ha sabido leer el pulso del pop contemporáneo”, destacando su evolución hacia una propuesta más personal, donde dialogan sonido e imagen.

En cuanto a María Becerra, señaló que “cruza géneros, conecta con una generación y combina sensualidad y fuerza”. De Nicki Nicole resaltó que construye “una identidad íntima, honesta y en permanente evolución”. Y sobre Tini Stoessel puso en valor su proceso para “encontrar su propia identidad” artística.

Tener 30 es una "posición estratégica"

El artículo también reflexionó sobre el contexto generacional: tener menos de 30 años no es solo una etiqueta etaria, sino una “posición estratégica” dentro de industrias en plena transformación. Según Vogue, el poder ya no se concentra únicamente en estructuras tradicionales, sino que el internet, las redes sociales y las nuevas plataformas cambiaron la forma en que se construye influencia y se consolida una carrera.

En ese escenario, las mujeres latinas atraviesan uno de sus momentos más expansivos en visibilidad e impacto global. Esta generación, según sostuvo la revista, no solo participa del cambio cultural, sino que lo impulsa y redefine las conversaciones en múltiples industrias.