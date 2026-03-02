Gabriel Lucero, el primer eliminado de Gran Hermano Generación Dorada

La primera eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) llegó cargada de tensión, nerviosismo y sorpresas. El primer gran duelo de la edición enfrentó a Gabriel Lucero y Yanina Zilli, quienes, junto con otros tres participantes, fueron colocados en la placa negativa por el público.

La incertidumbre invadió la casa, y todos los ojos estaban puestos en la decisión final. El conductor Santiago del Moro fue el encargado de desvelar el destino de los concursantes, anunciando que, con el 54,8% de los votos negativos, Gabriel Lucero se convirtió en el primer eliminado de la temporada.

El clima previo a la eliminación estuvo marcado por varios giros y situaciones inesperadas. Solo una semana después del debut, la casa ya vivió situaciones intensas: la abrupta salida de Divina Gloria por problemas de salud, el regreso de Daniela De Lucía tras la muerte de su padre y la confesión de Gabriel Lucero sobre sus ganas de abandonar la competencia. Con un contexto tan movido, la primera gala de eliminación se convirtió en un momento decisivo para los participantes, quienes se enfrentaron a una verdadera prueba de resistencia emocional y estratégica.

El desarrollo de la noche de eliminación

La noche comenzó con el clásico nerviosismo y la incertidumbre de los participantes al enfrentarse a un veredicto que cambiaría sus destinos. Los primeros nombres anunciados como salvados fueron Emanuel Di Gioia, quien obtuvo solo el 8,4% de los votos negativos, y Solange Abraham, que alcanzó el 19,4%. Ambos celebraron con euforia su continuidad en la competencia, aunque la verdadera tensión se generó cuando quedaron en la placa los tres participantes restantes: Brian Sarmiento, Gabriel Lucero y Yanina Zilli.

Fin del camino contra Gabriel Lucero. Foto: Teleshow.

Con un 29,8% de los votos, Brian Sarmiento fue el siguiente en ser salvado, lo que hizo que la definición final se redujera a un mano a mano entre Gabriel y Yanina. Los dos quedaron a la espera del último anuncio, con el silencio reinando en la casa. La decisión fue final y tajante: Gabriel Lucero quedó fuera del juego, siendo el primer eliminado de esta edición de Gran Hermano. Su eliminación se dio tras un ajustado resultado, con un 54,8% de votos negativos en su contra frente al 45,2% que obtuvo Yanina Zilli, precisó Teleshow.

La reacción de los eliminados y la tensión entre los participantes

Las reacciones de los eliminados fueron tan diferentes como sus personalidades. Mientras que Yanina Zilli estalló en gritos y saltos de alegría al escuchar su salvación, abrazando a algunos compañeros cercanos como Brian Sarmiento, Gabriel Lucero recibió el veredicto con mucha más calma y serenidad. En los días previos, Lucero había manifestado su deseo de abandonar la competencia, lo que provocó que su eliminación fuera menos sorpresiva. Al escuchar su nombre como el primer eliminado, se levantó tranquilamente, abrazó a sus compañeros y, con la valija en mano, se dirigió hacia la puerta principal, dejando claro que la decisión final de la competencia siempre está en manos del público.

Con Gabriel Lucero fuera del juego, la dinámica de Gran Hermano Generación Dorada comienza a cambiar. A partir de este momento, los participantes deberán intensificar sus estrategias y relaciones dentro de la casa, conscientes de que el público juega un papel crucial en el destino de cada uno. La eliminación marca el comienzo de una nueva etapa en el juego, donde cada acción y cada voto contarán más que nunca.