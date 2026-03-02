 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos En Roma

Nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: el nombre que eligieron

Medios italianos confirmaron que la beba llegó al mundo este lunes 2 de marzo en el Hospital Gemelli. El parto estaba previso para el 11 y la familia de la cantante había arribado a Europa el domingo.

2 de Marzo de 2026
Oriana Sabatini y Paulo Dybala
Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Medios italianos confirmaron que la beba llegó al mundo este lunes 2 de marzo en el Hospital Gemelli. El parto estaba previso para el 11 y la familia de la cantante había arribado a Europa el domingo.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en padres este lunes 2 de marzo con el nacimiento de su primera hija, Gia. La beba nació en el Hospital Gemelli de Roma, según informaron medios italianos.

 

El diario Corriere dello Sport fue uno de los primeros en dar a conocer la noticia y detalló que el parto estaba previsto para el 11 de marzo, pero finalmente se adelantó y ocurrió en la mañana del lunes.

 

En las horas previas al nacimiento, Oriana había mostrado en redes sociales la llegada de sus padres, Ova Sabatini y Catherine Fulop, junto a su hermana Tiziana. Todos habían viajado a Italia para esperar la fecha estimada del parto, que era el 11.

 

Según trascendió, el nombre Gia habría sido elegido por el fanatismo de la cantante por Angelina Jolie. La actriz protagonizó en 1998 la película “Gia”, basada en la vida de la modelo Gia Carangi.

Temas:

Oriana Sabatini Paulo Dybala
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso