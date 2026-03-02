Nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: el nombre que eligieron

Medios italianos confirmaron que la beba llegó al mundo este lunes 2 de marzo en el Hospital Gemelli. El parto estaba previso para el 11 y la familia de la cantante había arribado a Europa el domingo.
Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en padres este lunes 2 de marzo con el nacimiento de su primera hija, Gia. La beba nació en el Hospital Gemelli de Roma, según informaron medios italianos.
El diario Corriere dello Sport fue uno de los primeros en dar a conocer la noticia y detalló que el parto estaba previsto para el 11 de marzo, pero finalmente se adelantó y ocurrió en la mañana del lunes.
En las horas previas al nacimiento, Oriana había mostrado en redes sociales la llegada de sus padres, Ova Sabatini y Catherine Fulop, junto a su hermana Tiziana. Todos habían viajado a Italia para esperar la fecha estimada del parto, que era el 11.
Según trascendió, el nombre Gia habría sido elegido por el fanatismo de la cantante por Angelina Jolie. La actriz protagonizó en 1998 la película “Gia”, basada en la vida de la modelo Gia Carangi.